Новые льготы для работников с детьми до 14 лет установила Госдума

Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект, который позволяет работникам с детьми младше 14 лет отказываться от работы сверхурочно, а также в ночные смены или ездить в командировки. Сотрудник при этом должен официально оформить отказ в письменном виде, сообщили 9 ноября в нижней палате парламента.
«Еще одно условие — такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением», — сказано в сообщении ГД.
Привилегии распространяются также на опекуна или родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом, а также на многодетных с тремя и более детьми до 18 лет, пока младшему не исполнится 14.
Таким же образом новый закон регулирует и трудовые права инвалидов.