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09.11
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Новые льготы для работников с детьми до 14 лет установила Госдума

11:25:2311/9/2021
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Теперь сотрудник имеет полное право отказаться от сверхурочных, ночных смен и командировок.

Госдума установила особые льготы для работников с детьми младше 14 лет. Фото: Рixabay.com

Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект, который позволяет работникам с детьми младше 14 лет отказываться от работы сверхурочно,  а также в ночные смены или ездить в командировки. Сотрудник при этом должен официально оформить отказ в письменном виде, сообщили 9 ноября в нижней палате парламента.

«Еще одно условие — такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением», — сказано в сообщении ГД.

Привилегии распространяются также на опекуна или родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом, а также на многодетных с тремя и более детьми до 18 лет, пока младшему не исполнится 14.

Таким же образом новый закон регулирует и трудовые права инвалидов.

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