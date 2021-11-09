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В Новосибирской области опекун избил 17-летнего подростка: СК начал проверку

11:39:5111/9/2021
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Следователь устанавливает все обстоятельства инцидента, причины и условия, способствующие происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

СК проверяет факт избиения ребенка, находящегося под опекой. Фото: СКР

В Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту причинения опекуном телесных повреждений несовершеннолетнему. Об этом вечером 9 ноября сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Известно, проверку начал Черепановский межрайонный отдел СКР после того, как появилась информация об избиении 17-летнего юноши, находящегося под опекой.

-Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в СК.

Впрочем, подробности происшествия пока не сообщаются.

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