В Новосибирской области опекун избил 17-летнего подростка: СК начал проверку

В Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту причинения опекуном телесных повреждений несовершеннолетнему. Об этом вечером 9 ноября сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Известно, проверку начал Черепановский межрайонный отдел СКР после того, как появилась информация об избиении 17-летнего юноши, находящегося под опекой.
-Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в СК.
Впрочем, подробности происшествия пока не сообщаются.