Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России из-за нерабочих дней

На заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, которое состоялось 9 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости ковидом в России.
По ее словам, темпы прироста коронавируса на вторник составили 2,1%, что может свидетельствовать о снижении заболеваемости. Как отметила Попова, прервалась цепочка эпидпроцесса, чего ожидали от нерабочих дней, введенных по указу президента с 30 октября по 7 ноября включительно.
Глава Роспотребнадзора отметила, что прекратился рост заражений среди россиян в возрасте от 18 до 49 лет, но продолжается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в возрастной группе 60 лет и старше.