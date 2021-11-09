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Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России из-за нерабочих дней

12:13:5711/9/2021
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По ее словам, темп прироста COVID-19 составил 2,1%, что говорит о снижении заболеваемости и прерывании цепочки эпидпроцесса.

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19. Фото: Кремлин.ру

На заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, которое состоялось 9 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости ковидом в России.

По ее словам, темпы прироста коронавируса на вторник составили 2,1%, что может свидетельствовать о снижении заболеваемости. Как отметила Попова, прервалась цепочка эпидпроцесса, чего ожидали от нерабочих дней, введенных по указу президента с 30 октября по 7 ноября включительно.

Глава Роспотребнадзора отметила, что прекратился рост заражений среди россиян в возрасте от 18 до 49 лет, но продолжается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в возрастной группе 60 лет и старше.

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