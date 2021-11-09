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Частичное затмение Луны: Как загадать желание в день силы и равновесия 19 ноября 2021 года

4:45:2111/9/2021
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Частичное Лунное затмение, которое случится 19 ноября 2021 года, оказывает положительное влияние на исполнение важных для вас желаний.

В 2021 году частичное лунное затмение пройдет наряду с полнолунием. Фото: Pixabay.com
В 2021 году частичное лунное затмение пройдет наряду с полнолунием. Фото: Pixabay.com

19 ноября 2021 года в 9 утра по московскому времени произойдет необычное Лунное затмение. Это событие является уникальным, поскольку произойдет оно наряду с Полнолунием. В последний раз подобное астрономическое событие наблюдалось жителями Земли семь лет назад. Несмотря на всю свою красоту и уникальность, объединение Полнолуния и частичного Лунного затмения обладает сильным энергетическим потенциалом, который по-разному влияет на людей. Часто подмечают повышенную эмоциональность, предрасположенность к конфликтным ситуациям, повышение количества ошибок и аварийных ситуаций различного характера, а также снижение тонуса организма и общая слабость с дополнением в виде головных болей.

В это время, чтобы избежать негативных ситуаций, астрологи рекомендуют выполнять следующее:

• меньше находиться на улице
• не находиться в местах с большим скоплением людей
• избегать дальних поездок и долгого пребывания в общественном транспорте
• не осуществлять никаких сделок, связанных с финансами и недвижимостью
• не брать и не давать денег в долг

Однако, несмотря на негативные реакции организма на астрономическое явление, Лунное затмение оказывает положительно влияние на исполнение желаний. Но даже в это деле нужно быть осторожными. Не стоит просить конкретных благ, например, прибыли в виде миллиона рублей или покупку дорогой машины. Нужно строить свое желание с позиции избавления от негативных факторов. Например, если вы хотите приобрести дорогую технику, но вам постоянно не хватает ресурсов на ее покупку по каким-либо причинам, то необходимо загадывать желание на избавление от долгов и лишних трат. Хорошо представьте то, как вы будете себя чувствовать после исполнения желания, а затем поблагодарите Вселенную за то, что она приняла ваше желание.

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лунное затмениеполнолуниезагадать желание
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