Под Новосибирском подросток-сирота попал в больницу после избиения в опекунской семье: Подробности инцидента

Прокуратура Сузунского района начала проверку после причинения опекуном вреда несовершеннолетнему, сообщили 9 ноября в надзорном ведомстве Новосибирской области.
Как установила территориальная прокуратура, 7 ноября в Сузунскую районную больницу за медицинской помощью обратился 17-летний юноша.
Оказалось, что подростка-сироту избил опекун, нанеся ему множественные ушибы и ссадины. По информации надзорного ведомства, мальчик решил уйти из опекунской семьи и жить самостоятельно. Такое его заявление вызвал недовольство опекуна, произошел конфликт, переросший в избиение.
-В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения органами и ответственными должностными лицами законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и охране их здоровья. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в облпрокуратуре.
Как сообщал "Курьер.Среда", во вторник к проверке инцидента с избиением несовершеннолетнего сироты подключился следственный комитет.