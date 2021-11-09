Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Под Новосибирском подросток-сирота попал в больницу после избиения в опекунской семье: Подробности инцидента

12:49:1411/9/2021
0

17-летний юноша хотел уйти от опекунов, чтобы жить самостоятельно. Из-за этого "отец" нанес ему ушибы и ссадины. Прокуратура и СК начали проверку по факту инцидента.

Прокуратура проверяет факт избиения сироты. Фото: Рixabay.com

Прокуратура Сузунского района начала проверку после причинения опекуном вреда несовершеннолетнему, сообщили 9 ноября в надзорном ведомстве Новосибирской области.

Как установила территориальная прокуратура, 7 ноября в Сузунскую районную больницу за медицинской помощью обратился 17-летний юноша.

Оказалось, что подростка-сироту избил опекун, нанеся ему множественные ушибы и ссадины. По информации надзорного ведомства, мальчик решил уйти из опекунской семьи и жить самостоятельно. Такое его заявление вызвал недовольство опекуна, произошел конфликт, переросший в избиение.

-В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения органами и ответственными должностными лицами законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и охране их здоровья. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в облпрокуратуре.

Как сообщал "Курьер.Среда", во вторник к проверке инцидента с избиением несовершеннолетнего сироты подключился следственный комитет.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
избиениеподростоксиротаопекунпрокуратурамножественные ушибы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Не хотел отпускать, потому что любит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Под Новосибирском подросток-сирота попал в больницу после избиения в опекунской семье: Подробности инцидента
12:49:14 11/9/2021
Под Новосибирском подросток-сирота попал в больницу после избиения в опекунской семье: Подробности инцидента
Экс-депутата заподозрили в педофилии: Девочки 10-13 лет ходили к нему на кружок, где он их развращал
12:20:05 11/9/2021
Экс-депутата заподозрили в педофилии: Девочки 10-13 лет ходили к нему на кружок, где он их развращал
Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России из-за нерабочих дней
12:13:57 11/9/2021
Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России из-за нерабочих дней
11.11. 2021: что означает число ангела «11.11» и как использовать его магию для реализации своей мечты
12:00:14 11/9/2021
11.11. 2021: что означает число ангела «11.11» и как использовать его магию для реализации своей мечты
Моргенштерна и Элджея уличили в пропаганде наркотиков
11:56:56 11/9/2021
Моргенштерна и Элджея уличили в пропаганде наркотиков
В Новосибирской области опекун избил 17-летнего подростка: СК начал проверку
11:39:51 11/9/2021
В Новосибирской области опекун избил 17-летнего подростка: СК начал проверку
Новые льготы для работников с детьми до 14 лет установила Госдума
11:25:23 11/9/2021
Новые льготы для работников с детьми до 14 лет установила Госдума
Бесподобные поздравлении в Международный день бухгалтера: самые классные и самые чутки поздравления в профессиональный праздник 10 ноября
11:15:17 11/9/2021
Бесподобные поздравлении в Международный день бухгалтера: самые классные и самые чутки поздравления в профессиональный праздник 10 ноября
Кремль сообщил об использовании QR-кодов для поездок самолетами и на поездах
11:08:09 11/9/2021
Кремль сообщил об использовании QR-кодов для поездок самолетами и на поездах
Бабья заступница: почему категорически запрещены все работы с водой 10 ноября и кому строго нельзя давать в долг деньги
11:00:37 11/9/2021
Бабья заступница: почему категорически запрещены все работы с водой 10 ноября и кому строго нельзя давать в долг деньги