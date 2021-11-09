"Пожарные смыли улики": Криминалист рассказал, как вычислили убийцу трех студенток в Оренбургской области

Страшная находка в виде тел погибших, обнаруженных во время тушения пожара в Гае, стала началом уголовного дела. О том, как удалось вычислить подозреваемого в тройном убийстве, рассказал Дмитрий Анненков, возглавляющий отдел криминалистики СУСК РФ по Оренбургской области.
Как ранее писал "Курьер.Среда", 30 сентября два трупа девушек были обнаружены в квартире на улице Молодежной во время тушения пожара, третий находился на улице, недалеко от дома, где произошла трагедия. На всех телах погибших были обнаружены следы от колотых ранений, нанесенных кухонным ножом. Все девушки учились в медколледже и снимали одну квартиру.
Позже в Орске был задержан подозреваемый - 29-летний Александр Лазарев, ранее судимый. Он подозревается в преступлениях по пяти статьям, в настоящее время находится под стражей.
Анненков рассказал на местном телевидении, как криминалистам удалось найти подозреваемого. По его словам, в течение суток пять опытных специалистов обследовали квартиру по сантиметру. Сложность заключалась в том, что место преступления горело, а пожарные выполняли свою работу и не думали, что смывают улики.
- Помогла одежда злоумышленника, найденная неподалеку в лесопарковой зоне, которая с ног до головы была окровавлена. И в то же время пришли результаты нескольких экспертиз, в том числе других найденных улик, в которых была ДНК подозреваемого, - пояснил криминалист.