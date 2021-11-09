Депутат Рашкин решил сотрудничать со следствием по делу о незаконно убитом лосе

Коммунист Валерий Рашкин, депутат Госдумы от Саратовской области, сообщил о намерении сотрудничать со следствием по уголовному делу об убитом лосе. Тушу незаконно подстреленного животного, напомним, нашли в багажнике автомобиля, которым управлял политик.
Он направил письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. И пояснил, что в случае его добровольного участия в следственных действиях, снятия с него депутатского иммунитета не потребуется. Спикер ГД заявил, что парламент сделает это после обращения генпрокурора.
«По сообщениям в СМИ, в производстве... СКР находится уголовное дело, возбужденное... по пункту „а“ части 1 статьи 258 УК РФ, связанное с добычей лося, туша которого была обнаружена 29 октября в нескольких километрах от поселка Лысые Горы Саратовской области. Это событие обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями. В целях установления истины... готов явиться к следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи объяснений, участвовать в иных следственных действиях», — написал Рашкин Бастрыкину. Аналогичное письмо получил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам секретаря ЦК КПРФ Александр Ющенко, партийное руководство обсудило инцидент:
«На совещании у руководства было четко определено, что никто не уклоняется от ответственности, но спекуляции на этой теме недопустимы».
Когда в ночь на 29 октября в багажнике депутатского автомобиля нашли убитого лося, Рашкин заявил, что нашел тушу животного и хотел передать ее полицейским.
9 ноября, на 9-й день после гибели лося, у офиса КПРФ в Москве появился импровизированный мемориал застреленному животному.