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Депутат Рашкин решил сотрудничать со следствием по делу о незаконно убитом лосе

2:02:3611/9/2021
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В случае его добровольного участия в следственных действиях, снятия с него депутатской неприкосновенности не потребуется.

Валерий Рашкин попался с тушей лося. Фото: МВД России

Коммунист Валерий Рашкин, депутат Госдумы от Саратовской области, сообщил о намерении сотрудничать со следствием по уголовному делу об убитом лосе. Тушу незаконно подстреленного животного, напомним, нашли в багажнике автомобиля, которым управлял политик.

Он направил письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. И пояснил, что в случае его добровольного участия в следственных действиях, снятия с него депутатского иммунитета не потребуется. Спикер ГД заявил, что парламент сделает это после обращения генпрокурора.

«По сообщениям в СМИ, в производстве... СКР находится уголовное дело, возбужденное... по пункту „а“ части 1 статьи 258 УК РФ, связанное с добычей лося, туша которого была обнаружена 29 октября в нескольких километрах от поселка Лысые Горы Саратовской области. Это событие обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями. В целях установления истины... готов явиться к следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи объяснений, участвовать в иных следственных действиях», — написал  Рашкин Бастрыкину. Аналогичное письмо получил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам секретаря ЦК КПРФ Александр Ющенко, партийное руководство обсудило инцидент:

«На совещании у руководства было четко определено, что никто не уклоняется от ответственности, но спекуляции на этой теме недопустимы».

Когда в ночь на 29 октября в багажнике депутатского автомобиля нашли убитого лося, Рашкин заявил, что нашел тушу животного и хотел передать ее полицейским.

9 ноября, на 9-й день после гибели лося, у офиса КПРФ в Москве появился импровизированный мемориал застреленному животному.

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депутатбраконьерубитый лосьВалерий Рашкин
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