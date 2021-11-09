Смертность привитых от коронавируса объяснили врачи снижением эффективности вакцины

Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин, ее слова приводит The Independent.
- Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, ...но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета, - заявила специалист.
Хопкинс отметила, что эффективность препарата от коронавируса снижается у пациентов старше 70 лет и тех, у кого есть сопутствующие заболевания. Она пояснила, что здоровые крепкие молодые люди защищены на более долгий срок от ковида.
Врач отметила, что ревакцинация граждан, попадающих в список со слабым иммунным ответом должна проводиться быстрее. В Британии прививочная кампания прошла хорошими темпами, чего нельзя сказать о ревакцинации.