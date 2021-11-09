Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

За молившегося в московском метро мусульманина вступились полицейские: В правилах нет запрета на намаз

3:21:1311/9/2021
0

Молитва в московском метро под знаком «Полиция» вызвала споры среди россиян. Были возмущенные, которые обвинили сотрудников полиции в трусости.

В Грозном молитвенные комнаты есть во всех общественных местах. Фото: Flickr

Мусульманин, молившийся в московском метро под указателем с надписью «Полиция», попал на видео и вызвал бурное обсуждение. Ролик выложили в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

На кадрах видео, снятого очевидцем, видно, что мужчина совершает намаз, при этом автор ролика спросил у сотрудников полиции, насколько правомерны действия мужчина под вывеской. Полицейские встали на сторону молящегося гражданина и ответили, что нет ничего страшного в том, что человек решил совершить намаз. При этом было указано, что нет правил в метрополитене о том, что нельзя молиться. Во время съемки ролика к автору подошел человек, предупредивший, что нельзя снимать молившегося.

В комментариях к ролику мнения пользователей разделились, некоторые были возмущены и заявили, что действия мужчины, скорее похожи на показуху, а молитву необходимо совершать у себя дома. Некоторые комментаторы обвинили в трусости сотрудников полиции.

Еще одна категория пользователей поделилась, что сами становились свидетелями молитв людей в необычных местах и предложили сделать для таких случаев молельные комнаты.

- Он же никому не мешал, никого не задерживал, неудобств не создавал, — возразил один из пользователей. Его поддержал другой, отметив, что Россия — многонациональная страна.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
метромолитванамаз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нужно давать возможность молиться в метро?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Прикольные яркие картинки во Всемирный день молодежи 10 ноября
3:15:25 11/9/2021
Прикольные яркие картинки во Всемирный день молодежи 10 ноября
"Пожарные смыли улики": Криминалист рассказал, как вычислили убийцу трех студенток в Оренбургской области
3:01:58 11/9/2021
"Пожарные смыли улики": Криминалист рассказал, как вычислили убийцу трех студенток в Оренбургской области
Чудотворная молитва Архангелу Михаилу на 21 ноября – она дает «очень сильную защиту» для каждого верующего
3:00:34 11/9/2021
Чудотворная молитва Архангелу Михаилу на 21 ноября – она дает «очень сильную защиту» для каждого верующего
Смертность привитых от коронавируса объяснили врачи снижением эффективности вакцины
2:44:01 11/9/2021
Смертность привитых от коронавируса объяснили врачи снижением эффективности вакцины
В России меняют правила русского языка: Существующие Минпросвещения посчитал устаревшими
2:21:12 11/9/2021
В России меняют правила русского языка: Существующие Минпросвещения посчитал устаревшими
Необычайные открытки со Всемирным днем науки 10 ноября для самых умных ученых России
2:15:56 11/9/2021
Необычайные открытки со Всемирным днем науки 10 ноября для самых умных ученых России
Депутат Рашкин решил сотрудничать со следствием по делу о незаконно убитом лосе
2:02:36 11/9/2021
Депутат Рашкин решил сотрудничать со следствием по делу о незаконно убитом лосе
Календарь красоты на ноябрь и декабрь 2021: лучшие и худшие дни для стрижки ногтей, маникюра, педикюра, депиляции стрижки и окрашивания волос
2:00:35 11/9/2021
Календарь красоты на ноябрь и декабрь 2021: лучшие и худшие дни для стрижки ногтей, маникюра, педикюра, депиляции стрижки и окрашивания волос
Готовивших массовые расстрелы в Керчи двух подростков приговорили к 11 годам лишения свободы каждого
1:37:20 11/9/2021
Готовивших массовые расстрелы в Керчи двух подростков приговорили к 11 годам лишения свободы каждого
В Грузии назначили дату начала процесса над экс-президентом Михаилом Саакашвили
1:16:17 11/9/2021
В Грузии назначили дату начала процесса над экс-президентом Михаилом Саакашвили