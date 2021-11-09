За молившегося в московском метро мусульманина вступились полицейские: В правилах нет запрета на намаз

Мусульманин, молившийся в московском метро под указателем с надписью «Полиция», попал на видео и вызвал бурное обсуждение. Ролик выложили в Telegram-канале «Плохие новости 18+».
На кадрах видео, снятого очевидцем, видно, что мужчина совершает намаз, при этом автор ролика спросил у сотрудников полиции, насколько правомерны действия мужчина под вывеской. Полицейские встали на сторону молящегося гражданина и ответили, что нет ничего страшного в том, что человек решил совершить намаз. При этом было указано, что нет правил в метрополитене о том, что нельзя молиться. Во время съемки ролика к автору подошел человек, предупредивший, что нельзя снимать молившегося.
В комментариях к ролику мнения пользователей разделились, некоторые были возмущены и заявили, что действия мужчины, скорее похожи на показуху, а молитву необходимо совершать у себя дома. Некоторые комментаторы обвинили в трусости сотрудников полиции.
Еще одна категория пользователей поделилась, что сами становились свидетелями молитв людей в необычных местах и предложили сделать для таких случаев молельные комнаты.
- Он же никому не мешал, никого не задерживал, неудобств не создавал, — возразил один из пользователей. Его поддержал другой, отметив, что Россия — многонациональная страна.