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Госдума разрешила губернаторам избираться более двух сроков подряд и запретила называть глав регионов "президентами"

3:47:1711/9/2021
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Новый закон также дает возможность региональным парламентам работать дистанционно. Пока Дума одобрила законопроект в первом чтении.

Госдума приняла в I чтении законопроект о региональной власти. Фото: Госдума

Госдума 9 ноября приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России. Тем самым снимается запрет с губернаторов на избрание более чем на два срока подряд.

Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" направлен на создание единой системы публичной власти и совершенствование ее в регионах. Сейчас глава региона не может быть избран на должность третий раз подряд.

Новый закон также дает возможность региональным парламентам работать дистанционно и сохраняет запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта РФ.

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законодательные собрания регионов теперь сами будут принимать решения, разрешить ли губернатору идти на третий срок.

"При этом в законопроекте есть ряд положений, которые носят обязательный характер. Документ, в частности, обязывает регионы создать контрольно-счетные органы, которые должны будут заниматься проверкой региональных бюджетов и внебюджетных фондов. Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ. Принятие данной нормы повысит качество регионального парламентского контроля", - полагает председатель ГД.

По его мнению, закон четкое распределит полномочия, установит ответственности должностных лиц, повысит открытость и подотчетность органов власти. Володин считает, что законопроект еще может претерпеть изменения в последующих чтениях, но он уверен, что новый закон о региональной власти стране необходим.

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