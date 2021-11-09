Госдума разрешила губернаторам избираться более двух сроков подряд и запретила называть глав регионов "президентами"

Госдума 9 ноября приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России. Тем самым снимается запрет с губернаторов на избрание более чем на два срока подряд.
Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" направлен на создание единой системы публичной власти и совершенствование ее в регионах. Сейчас глава региона не может быть избран на должность третий раз подряд.
Новый закон также дает возможность региональным парламентам работать дистанционно и сохраняет запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта РФ.
Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законодательные собрания регионов теперь сами будут принимать решения, разрешить ли губернатору идти на третий срок.
"При этом в законопроекте есть ряд положений, которые носят обязательный характер. Документ, в частности, обязывает регионы создать контрольно-счетные органы, которые должны будут заниматься проверкой региональных бюджетов и внебюджетных фондов. Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ. Принятие данной нормы повысит качество регионального парламентского контроля", - полагает председатель ГД.
По его мнению, закон четкое распределит полномочия, установит ответственности должностных лиц, повысит открытость и подотчетность органов власти. Володин считает, что законопроект еще может претерпеть изменения в последующих чтениях, но он уверен, что новый закон о региональной власти стране необходим.