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09.11
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Москвич покончил с собой после того, как дочь обвинила его в изнасиловании

4:09:0711/9/2021
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18-летняя девушка постоянно вступала в конфликты с родителями и старшей сестрой, желая жить отдельно. Шокирующее признания она сделал после отдыха с 32-летней подругой.

имеющий судимость, напился и забрался в дом незнакомой женщины. Он избил ее, а затем, пригрозив, что убьет, изнасиловал
Мужчина покончил с собой, после того как его обвинила в изнасиловании дочь. Фото: Рixabay.com

В Москве нашли мертвым 46-летнего мужчину, которого родная дочь обвинила в изнасиловании. 18-летняя москвичка написала заявление о действиях сексуального характера со стороны отца. Он совершал с ней развратные действия, а в 12 лет изнасиловал, сообщила правоохранителям девушка.

Тело самоубийцы нашли на северо-западе столицы. Он работал менеджером в частной фирме, жена сидела дома. В семье воспитывались две дочери и сын.

18-летняя дочь постоянно вступала в конфликты с родителями и старшей сестрой, желая жить отдельно. Она нередко оставалась ночевать у знакомых. Родители замечали у нее порезы на руках. Как передает "Московский комсомолец", девушка подрабатывала в компьютерной фирме, увлекалась корейской поп-культурой и коллекционировала банки из-под энергетиков.

Недавно она отправилась в другой город отдыхать с 32-летней подругой. А ночью 7 ноября неожиданно сообщила в полицию о приставаниях отца и сексуальном насилии с его стороны.

Когда девушка вернулась в Москву, она обо всем рассказала своим родным. После того, как отец вернулся из полиции, он сказал жене и детям, что ничего такого, в чем его обвиняет дочь, не совершал, что не хочет попасть в тюрьму. На следующий день обнаружили его труп.

Теперь Следственный комитет разбирается и в показаниях дочери, и в самоубийстве ее отца.

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