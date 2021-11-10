Почему женщин привлекают женатые мужчины, а мужчин привлекают замужние женщины?

Вы когда-нибудь слышали о «браконьерстве»?
В сегодняшнем мире свиданий, лачуг, ни к чему не обязывающих свиданий, это может стать отчаянной, последней стратегией для тех, кто не может найти партнера для женитьбы или кого стоит женить.
Вернемся немного назад. Всегда были мужчины, которые искали замужних женщин без драмы, без секса, пишет Your Tango.
Веб-сайт Эшли Мэдисон извлекает выгоду из этого. Некоторые мужчины предпочитают сексуальные контакты без эмоциональной привязанности, и табуированные острые ощущения от сна с женой другого мужчины дают реальный заряд эго.
Действительно, некоторые женщины предпочитают женатых мужчин и преследуют их по одной и той же причине - секс без обязательств и вдохновляющее чувство завоевания.
Но почему? Есть ли причина, по которой нас привлекают женатые мужчины и женщины? Некоторые одинокие люди признаются, что их привлекают женатые люди из-за того, что они представляют, таких как стабильность, надежность и преданность.
И похоже, что сегодняшний унылый ландшафт свиданий может заставить больше людей действовать в соответствии с этим влечением, активно ориентируясь на женатых людей как на потенциальных супругов для себя. В конце концов, исследования показывают, что большинство мужчин и женщин по-прежнему считают брак целью своей жизни .
Например, если женщина не может найти подходящий материал для мужа или не может найти мужчину, который бы женился на ней, все парни, с которыми она встречается, просто хотят случайного секса или сожительства в лучшем случае, и она может нацелиться на женатого мужчину.
У меня были клиентки, которые признались, что преследовали женатого мужчину, даже мужа близкого друга, потому что он уже продемонстрировал свою готовность к обязательству.
Конечно, подавляющее большинство одиноких женщин никогда бы не подумали об этой тактике; однако, возможно, это неудачный результат все более уклончивого общества, в котором некоторые женщины все еще стремятся найти мужа, а не просто парня.
И эта тенденция не ограничивается женщинами.
Многие одинокие мужчины также разочарованы культурой свиданий, и я слышал, как не один сказал: «Если он женился на ней, то она того стоит».
Тот факт, что другой мужчина надел ей кольцо на палец, указывает на то, что она была предварительно отобрана как материал для жены, создавая иллюзию, что она лучше, чем ее более доступные коллеги. Это, конечно, неправда, но опять же, человеческая природа желать того, что есть у кого-то другого.
Этот так называемый «феномен обручального кольца» подтверждается исследованиями, демонстрирующими, что людей больше привлекает человек, который, по их мнению, состоит в браке .
Я видел это в действии с клиентами обоих полов, которые после того, как вступили в брак с женатым человеком, признали, что «взятый» статус человека действительно повысил его или ее желательность.
Так почему это так важно?
Что ж, для начала, это может помочь тем одиноким людям, которых тянет к женатым людям, понять их влечение и, следовательно, сделать более разумный жизненный выбор. На это приятно смотреть, но как только вы прикоснетесь к ней, вы, вероятно, привыкнете и получите травму.
Отношения - грязная штука, и маловероятно, что иллюзия этих отношений приведет к какой-либо счастливой реальности для вас.
Даже если вы бросаете вызов разногласиям и этот человек бросает свою супругу ради вас, все, что вы добились, - это «выиграть» чей-то изменяющий муж или обманывающую жену. Поговорим о призе за минус. Маловероятно, что в ваших отношениях с этим человеком будет изобилие доверия или верности. Ты заслуживаешь лучшего.
Знание о существовании «супругов-браконьеров» также может предотвратить попадание женатых супругов в их ловушку.
В своей книге « Пары в кризисе: преодоление романов и дружбы противоположного пола» я много говорю о том, как «невинная» дружба противоположного пола может быстро привести к эмоциональным и сексуальным отношениям , особенно если друг противоположного пола - браконьер.
Эти люди могут быть шокирующе агрессивными и манипулятивными в погоне за женатым мужчиной или женщиной. Они точно знают, на какие кнопки нажимать. Например, женщина может сыграть «девушку в беде» и апеллировать к желанию женатого мужчины чувствовать себя нужной.
Она может начать писать ему все время, прося совета или помощи.
Когда его жена выражает беспокойство по этому поводу, он защищает ее невиновность: «Она милая девушка, я ей просто нужен!» что начинает вызывать проблемы с браком. Однажды она плачет ему на плечо из-за того, как ужасно с ней обращается ее парень, а на следующий день, помимо прочего, она ласкает его эго.
Точно так же мужчина может сделать комплимент внешности или характеру замужней женщины, говоря ей, как повезло ее мужу, что она была у нее, и сетуя на то, как сильно он хотел бы встретить такую удивительную женщину, как она: «Я не могу поверить, что ваш муж работает допоздна. опять таки.
Разве он не понимает, какая сексуальная женщина ждет его дома?
Прежде чем вы это узнаете, их тексты стали секретными и сексуальными, и на повестке дня стоит обман .
Да, это поверхностные и стереотипные примеры. Они могут даже показаться параноиками. Тем не менее, это именно те сценарии, которые я снова и снова видел в отношениях. Наивно и недальновидно думать, что этого не может случиться в вашем собственном браке.
Ваш брак может быть крепким в данный момент, но если вам не повезло встретить браконьера супруга, когда ваш брак переживает трудные времена - как и большинство браков - вас ждет мир боли, конфликтов, разделений. лояльность и эмоциональный хаос.
Так как же решить, почему нас привлекают женатые мужчины и женщины? Следует ли женатым людям снимать обручальные кольца? Гм, нет. Однако им следует сохранять бдительность в отношении дружбы противоположного пола и стремиться построить крепость любви, преданности и уединения вокруг своего брака и семьи.
Сделайте супружеские узы превыше всего и делайте все, что в ваших силах, каждый день, чтобы проявлять друг к другу привязанность, признательность и близость. Уважайте свои обязательства друг перед другом и своими детьми. А если браконьер (супруга) все-таки придет, чтобы понюхать, он или она перейдет к более легким целям.