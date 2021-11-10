Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магнитная буря 10 ноября 2021: временное затишье космической погоды, как долго продержится такая обстановка?

10:45:5511/9/2021,София Мальцева
0

Чтобы преодолеть появляющиеся симптомы, следует укреплять иммунитет.

Однако такая обстановка не относится к серьезным проявлениям космической погоды, поэтому негативного воздействия в такой период не ощущается. Фото: Pixabay.com

10 ноября ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Временное затишье длится уже второй день, которое сменяется в 13.00 по новосибирскому времени, на бурю силой в два балла. Однако такая обстановка не относится к серьезным проявлениям космической погоды, поэтому негативного воздействия в такой период не ощущается.

Главным виновником магнитных бурь является Солнце. Небесное светило извергает вспышки из заряженных частиц, которые достигают нашу планету с помощью солнечного ветра. Они ударяются о магнитосферу и создают колебания, называемые геомагнитными бурями.

Магнитные бури случаются до четырех раз за месяц. Их длительность может быть как один день, так и достигать недели. Все зависит от силы солнечной вспышки.

Считается, что магнитная буря негативно влияет на метеочувствительных людей, которая проявляется снижением порога вегетативной нервной системы. Пострадавший человек воспринимает физические реакции на климатические изменения: жара, холод, ветер, влажность, магнитные бури. Из-за чего чувствует усталость, раздражительность, рассеянность или подавленность. Типичные симптомы включают головную боль, головокружение и нарушения сна.

Чтобы преодолеть появляющиеся симптомы, следует укреплять иммунитет. Питаться сбалансированно и разнообразно. Избыточный вес способствует появлению погодных симптомов.

Принимать контрастный душ, посещать сауну и регулярно гулять на свежем воздухе. Также необходимо избегать алкоголя, никотина и многих лекарств, поскольку они влияют на вегетативную нервную систему.

Как чувствовали себя наши читатели:

- Слабость и апатия.

- Нервное напряжение и головная боль.

- Чувство тревоги возникает.

- Голова кружится и усталость.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
прогнозмагнитная буряметеозависимость
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как укрепляете иммунитет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему женщин привлекают женатые мужчины, а мужчин привлекают замужние женщины?
10:30:22 11/9/2021
Почему женщин привлекают женатые мужчины, а мужчин привлекают замужние женщины?
Гениальный трюк для избавления от шерсти животных в машине: выполняется очень быстро
10:00:13 11/9/2021
Гениальный трюк для избавления от шерсти животных в машине: выполняется очень быстро
Как избавиться от крошечных красных прожилок на щеках?
9:30:13 11/9/2021
Как избавиться от крошечных красных прожилок на щеках?
Как магнитные бури и космические штормы влияют на домашних животных: симптомы у кошек и собак в дни геоударов. Как им помочь 14 и 15 ноября 2021 года
9:15:00 11/9/2021
Как магнитные бури и космические штормы влияют на домашних животных: симптомы у кошек и собак в дни геоударов. Как им помочь 14 и 15 ноября 2021 года
У тебя коронавирус? Главный симптом у 73% полностью вакцинированных заболевших людей
9:00:19 11/9/2021
У тебя коронавирус? Главный симптом у 73% полностью вакцинированных заболевших людей
Как детские травмы, в том числе психологические, сказываются на вашем здоровье сегодня: исследование
8:30:56 11/9/2021
Как детские травмы, в том числе психологические, сказываются на вашем здоровье сегодня: исследование
Благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос по лунному календарю с 15 по 30 ноября 2021 года
8:15:44 11/9/2021
Благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос по лунному календарю с 15 по 30 ноября 2021 года
У заботливых и уверенных в себе отцов структурно более развитый мозг
8:00:30 11/9/2021
У заботливых и уверенных в себе отцов структурно более развитый мозг
Электронные сигареты против обычных: с чем риск инсульта выше на 15%? Вы будете удивлены
7:30:21 11/9/2021
Электронные сигареты против обычных: с чем риск инсульта выше на 15%? Вы будете удивлены
Что нельзя делать на Михайлов день 21 ноября в день Собора Архистратига Михаила, а что делать обязательно нужно. Приметы и традиции
7:15:04 11/9/2021
Что нельзя делать на Михайлов день 21 ноября в день Собора Архистратига Михаила, а что делать обязательно нужно. Приметы и традиции