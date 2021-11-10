Магнитная буря 10 ноября 2021: временное затишье космической погоды, как долго продержится такая обстановка?

10 ноября ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Временное затишье длится уже второй день, которое сменяется в 13.00 по новосибирскому времени, на бурю силой в два балла. Однако такая обстановка не относится к серьезным проявлениям космической погоды, поэтому негативного воздействия в такой период не ощущается.
Главным виновником магнитных бурь является Солнце. Небесное светило извергает вспышки из заряженных частиц, которые достигают нашу планету с помощью солнечного ветра. Они ударяются о магнитосферу и создают колебания, называемые геомагнитными бурями.
Магнитные бури случаются до четырех раз за месяц. Их длительность может быть как один день, так и достигать недели. Все зависит от силы солнечной вспышки.
Считается, что магнитная буря негативно влияет на метеочувствительных людей, которая проявляется снижением порога вегетативной нервной системы. Пострадавший человек воспринимает физические реакции на климатические изменения: жара, холод, ветер, влажность, магнитные бури. Из-за чего чувствует усталость, раздражительность, рассеянность или подавленность. Типичные симптомы включают головную боль, головокружение и нарушения сна.
Чтобы преодолеть появляющиеся симптомы, следует укреплять иммунитет. Питаться сбалансированно и разнообразно. Избыточный вес способствует появлению погодных симптомов.
Принимать контрастный душ, посещать сауну и регулярно гулять на свежем воздухе. Также необходимо избегать алкоголя, никотина и многих лекарств, поскольку они влияют на вегетативную нервную систему.
Как чувствовали себя наши читатели:
- Слабость и апатия.
- Нервное напряжение и головная боль.
- Чувство тревоги возникает.
- Голова кружится и усталость.