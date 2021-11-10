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Погода в Бердске 10 ноября 2021: дневное потепление в этот день может привести к гололедице ночью

11:30:3511/9/2021
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По народной традиции каждая пятница посвящалась святой и считалась днем особенным, мистическим.

По старинным преданиям, Параскева «женская заступница», выпросила один день в неделю, чтобы женщины могли отдохнуть от тяжелой ежедневной работы. Фото: Pixabay.com

В середине недели, 10 ноября, в Бердске значительно потеплеет. В этот день температура воздуха не опустится ниже -2 градусов. А также весь день будет стоять переменная облачность и без осадков. Ветер подует юго-западный, с порывами до 5,8 м/с. При относительной влажности воздуха 66%. Атмосферное давление при этом понизится до 751 мм ртутного столба.

10 ноября отмечается народный праздник в честь Параскевы Пятницы, покровительницы женщин и женской работы.

По народной традиции каждая пятница посвящалась святой и считалась днем особенным, мистическим. По старинным преданиям, Параскева «женская заступница», выпросила один день в неделю, чтобы женщины могли отдохнуть от тяжелой ежедневной работы. В пятницу запрещалась любая домашняя работа. Нельзя было купаться самим и купать детей, мыть голову и расчесываться, особенно беременным, чтобы роды прошли легко, и ребенок родился здоровым и счастливым. По поверью, в этот день нельзя было брать в долг и одалживать деньги — считалось, что так отдаешь в чужие руки свою судьбу и судьбу своих родных. В то же время именно пятница считалась самым удачным днем для торговли: этого дня открывались ярмарки, а посреди базарной площади обязательно ставили столб с изображением святой Параскевы.

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