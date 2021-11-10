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09.11
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Почему у пациентов на диализе более высокая смертность от коронавируса? Врачи нашли объяснение

5:30:5711/9/2021,от Американского общества нефрологии
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Исследователи отметили несколько других связанных с иммунной системой различий между пациентами и контрольной группой.

В исследование вошли 32 пациента, которые находились на гемодиализе или перенесли трансплантацию почки и были госпитализированы с COVID-19. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Люди с почечной недостаточностью, находящиеся на диализе или получившие трансплантацию почки, сталкиваются с более высоким риском смерти от COVID-19. Новое исследование показывает, что у этих людей есть существенные различия, связанные с иммунной системой, по сравнению с людьми с нормальной функцией почек, и что эти различия еще больше усиливаются инфекцией SARS-CoV-2. Результаты будут представлены онлайн на ASN Kidney Week 2021 4–7 ноября. пишет Medical Xpress.

В исследование вошли 32 пациента, которые находились на гемодиализе или перенесли трансплантацию почки и были госпитализированы с COVID-19, а также 12 пациентов с диализом или трансплантацией без COVID-19 и 10 здоровых людей из контрольной группы.

Пациенты с тяжелым течением COVID-19 были старше и имели более низкое количество иммунных клеток, называемых лимфоцитами и моноцитами, по сравнению с пациентами с доброкачественным течением заболевания. У пациентов без COVID-19 было более низкое количество всех основных подмножеств иммунных клеток по сравнению со здоровыми пациентами, и эти цифры были дополнительно уменьшены у пациентов с COVID-19, особенно у пациентов с тяжелым течением заболевания.

Исследователи отметили несколько других связанных с иммунной системой различий между пациентами и контрольной группой. «Хотя пациенты с диализом и трансплантацией почки по своей природе являются гетерогенными группами, иммунологические отклонения во время COVID-19 схожи во всех двух когортах, за исключением более выраженных дефектов врожденного иммунитета и ослабленного ответа антител у пациентов с трансплантацией почки», - сказал ведущий автор. Стефания Аффатато из Университета Брешии — ASST Spedali Civili di Brescia, Брешия, Италия.

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