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Выработка антител у людей до и после 50 лет: У кого вырабатывается больше антител?

6:00:2311/9/2021,от Университета Монреаля
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Результат, который больше всего удивил, заключался в том, что антитела, вырабатываемые естественно инфицированными людьми в возрасте 50 лет и старше, обеспечивали большую степень защиты, чем взрослые моложе 50 лет.

Эти антитела также были эффективны против варианта Дельта, которого не было в Квебеке, когда образцы были собраны в 2020 году. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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С появлением во всем мире вариантов SARS-CoV-2 распространение пандемии ускоряется. Группа исследователей под руководством Жоэля Пеллетье и Жана-Франсуа Массона, профессоров химического факультета Университета Монреаля, хотела выяснить, приводит ли естественная инфекция или вакцинация к образованию более защитных антител.

В своем исследовании, опубликованном сегодня в Scientific Reports, они отмечают, что у тех, кто получил вакцину Pfizer BioNTech или AstraZeneca, уровень антител был значительно выше, чем у инфицированных людей. Эти антитела также были эффективны против варианта Дельта, которого не было в Квебеке, когда образцы были собраны в 2020 году, пишет Medical Xpress.

Массон, специалист по биомедицинским приборам, и Пеллетье, эксперт по химии белков, интересовались малоизученной группой: людьми, которые были инфицированы SARS-CoV-2, но не были госпитализированы в результате инфекции.

32 человека из Канады с положительным результатом на COVID-19, не госпитализированные

Следовательно, 32 госпитализированных канадских взрослых с положительным диагнозом COVID-19 были приняты на работу Центром госпиталей Университета Лаваль через 14–21 день после постановки диагноза с помощью ПЦР-тестирования. Это было в 2020 году, до появления вариантов Beta, Delta и Gamma.

«У всех, кто был инфицирован, вырабатывались антитела, но у пожилых людей вырабатывалось больше, чем у взрослых в возрасте до 50 лет», - сказал Массон. «Кроме того, через 16 недель после постановки диагноза антитела все еще присутствовали в их кровотоке».

Антитела, вырабатываемые после заражения исходным, «нативным» штаммом вируса, также реагировали на варианты SARS-CoV-2, которые появлялись в последующих волнах, а именно на Beta (Южная Африка), Delta (Индия) и Gamma (Бразилия), но на в меньшей степени: сокращение от 30 до 50 процентов.

Неожиданная реакция на вариант Дельта

«Но результат, который нас больше всего удивил, заключался в том, что антитела, вырабатываемые естественно инфицированными людьми в возрасте 50 лет и старше, обеспечивали большую степень защиты, чем взрослые моложе 50 лет», - сказал Пеллетье.

«Это было определено путем измерения способности антител ингибировать взаимодействие белка шипа варианта Дельта с рецептором ACE-2 в клетках человека, что и является причиной заражения», - добавил он. «Мы не наблюдали того же явления с другими вариантами».

Когда вакцинируется человек, перенесший легкую форму заболевания COVID, уровень антител в его крови удваивается по сравнению с не вакцинированным человеком, который был инфицирован этим вирусом. Их антитела также лучше предотвращают взаимодействие спайк-ACE-2.

«Но что еще более интересно, - сказал Массон, - у нас есть образцы от человека моложе 49 лет, у которого инфекция не вырабатывала антител, ингибирующих взаимодействие спайк-АПФ-2, в отличие от вакцинации. Это говорит о том, что вакцинация увеличивает защиту от Дельты. Это вариант среди людей, ранее инфицированных нативным штаммом ».

Оба ученых считают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить лучшую комбинацию для поддержания наиболее эффективного уровня антител, реагирующих на все варианты вируса.

«Перекрестная реактивность антител от не госпитализированных пациентов с положительной реакцией на COVID-19 против нативных белков B.1.351, B.1.617.2 и P.1 SARS-CoV-2», Жан-Франсуа Массон и др., была опубликована 26 октября 2021 года в журнале Scientific Reports .

Исследование было проведено в сотрудничестве с Университетом Лаваля, Госпитальным центром Университета Лаваль, Хема-Квебек и Национальным исследовательским советом Канады. Он финансировался Канадскими институтами медицинских исследований, Советом по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады, Национальным исследовательским советом Канадской программы реагирования на пандемию и Канадским фондом инноваций.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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