Электронные сигареты против обычных: с чем риск инсульта выше на 15%? Вы будете удивлены

Согласно предварительным исследованиям, которые будут представлены в American Heart, взрослые, которые использовали электронные сигареты, имели на 15% более высокий риск развития инсульта в более молодом возрасте по сравнению со взрослыми, которые курили традиционные горючие сигареты, и несмотря на высокий риск инсульта при курении табака. Научные сессии Ассоциации 2021.
Табакокурение является известным основным фактором риска инсульта и сердечного приступа, а курение сигарет ежегодно уносит почти 480000 жизней в США, согласно президентскому консультативному совету Американской кардиологической ассоциации, новым и появляющимся табачным изделиям и никотиновому финалу: роль надежных Регулирование и всесторонний контроль и профилактика табака. Глобальное использование электронных сигарет, которые представляют собой устройства с батарейным питанием, которые доставляют никотин вместе с другими химическими веществами в форме аэрозоля, значительно увеличилось в последние годы. Однако существуют очень ограниченные знания о безопасности, рисках и потенциальной эффективности электронных сигарет, которые могут помочь людям бросить курить, пишет Medical Xpress.
Чтобы узнать больше о влиянии электронных сигарет на мозг, исследователи изучили Национальное исследование здоровья и питания с 2015 по 2018 год, чтобы выявить 79 825 взрослых с инсультом в анамнезе, которые использовали традиционные сигареты или электронные сигареты. Среди участников 7 756 (9,72%) использовали электронные сигареты; 48 625 (60,91%) использовали традиционные сигареты; и 23 444 (39,37%) использовали оба.
Исследователи обнаружили, что, хотя инсульт был более распространен среди традиционных курильщиков сигарет, у курильщиков электронных сигарет риск развития инсульта в более молодом возрасте был на 15% выше.
"Общественность должна знать, что безопасность электронных сигарет не доказана как безопасная и не должна рассматриваться как альтернатива традиционному курению, особенно среди людей с существующими факторами риска, такими как инфаркт, высокое кровяное давление и высокое кровяное давление в анамнезе. холестерин », - сказал со-ведущий автор исследования Урвиш К. Патель, доктор медицины, магистр здравоохранения, научный сотрудник и главный специалист по образованию в отделе общественного здравоохранения и неврологии Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке.
Среди других результатов этого анализа:
- Взрослые, которые курили электронные сигареты, были моложе, когда у них случился первый инсульт - средний возраст составлял 48 лет по сравнению с 59 годами для людей, которые курили традиционные сигареты, и 50-летними для тех, кто использовал и то, и другое.
- Инсульт был гораздо более распространен среди курильщиков традиционных сигарет, чем среди потребителей электронных сигарет или людей, которые употребляли и то, и другое, 6,75% по сравнению с 1,09% и 3,72%, соответственно.
- Среди женщин, перенесших инсульт, 36,36% использовали электронные сигареты по сравнению с 33,91%, которые курили традиционные сигареты.
- Среди мексиканско-американских участников исследования 21,21% использовали электронные сигареты и 6,02% курили традиционные сигареты; 24,24% американцев испанского происхождения не мексиканского происхождения использовали электронные сигареты и 7,7% курили традиционные сигареты .
«Многие люди знают, что никотин является химическим веществом в продуктах для вейпинга, а также в обычных сигаретах, однако в него входит множество других химических веществ, которые могут напрямую влиять на слизистую оболочку кровеносных сосудов. Они могут вызвать повреждение кровеносных сосудов, что в результате при атеросклерозе, но он также может вызвать травму, которая ослабляет прочность кровеносных сосудов, предрасполагает к образованию сгустков и может со временем повредить кровеносные сосуды, так что люди подвергаются риску как ишемического, так и геморрагического инсульта », - сказала Карен Л. Фьюри, доктор медицины, магистр здравоохранения, эксперт-волонтер Американской кардиологической ассоциации и заведующий кафедрой неврологии Медицинской школы Уоррена Алперта при Университете Брауна в Провиденсе, Род-Айленд. "Это'Вполне возможно, что воздействие в более молодом возрасте может вызвать необратимое повреждение кровеносных сосудов по всему телу и особенно в головном мозге. Я считаю важным, чтобы молодые люди понимали, что электронные сигареты не являются безопасной альтернативой, и что лучший способ сохранить здоровье мозга и предотвратить инсульт - это отказаться от всех сигарет и никотиновых продуктов ».
«Эти результаты имеют очевидные последствия для врачей, политиков здравоохранения и регулирующих органов по табачным изделиям, которые выступают за новые правила доступа к электронным сигаретам, продаж и маркетинга», - сказал со-ведущий автор Нил Патель, доктор медицины, научный сотрудник Департамент общественного здравоохранения Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке. «Люди должны быть предупреждены, что электронные сигареты не должны продвигаться как альтернатива курению традиционных горючих сигарет».
Ограничением исследования является то, что у исследователей не было данных о типе или тяжести инсультов у участников, и еще многое предстоит узнать о том, почему использование электронных сигарет связано с более молодым возрастом первого инсульта. Исследователи заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше оценить долгосрочные эффекты электронных сигарет и их роль в здоровье сердца и инсульта.
Американская кардиологическая ассоциация поддерживает прекращение употребления всех горючих табачных изделий, гарантируя, что другие продукты не вызывают зависимости у следующего поколения молодежи и подростков. В 2019 году Ассоциация объявила о финансировании исследований в размере 20 миллионов долларов, направленных на развитие научных открытий, которые помогут положить конец курению подростков, употреблению никотина и наркомании в США. Кроме того, Табачный центр нормативной науки Ассоциации сейчас находится во втором раунде финансирования от Управления пищевых продуктов США. и Управление по лекарствам (FDA) и Национальные институты здравоохранения (NIH) для изучения сердечно-сосудистых эффектов табака и никотиновых продуктов, включая электронные сигареты и другие нетрадиционные устройства. Фундаментальные и популяционные исследования, поддерживаемые Центром, помогут развить дальнейшее понимание, относящееся к потенциальному регулированию тока,новые и появляющиеся табачные изделия и никотиновые изделия.