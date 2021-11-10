Параскева Льняница: почему обязательно 10 ноября каждому дачнику и огороднику нужно принести для освящения в церковь выращенные плоды

10 ноября отмечается день посвященный Параскеве Иконийской, Параскеве Пятнице. На Руси очень любили и уважали Пятницу за ее милость к людям и святое покровительство. Святую молили о счастье и здоровье. В народе праздник олицетворял жизненную силу и богатство природы, плодородия и урожая. Она также считается защитницей женщин и семей. Параскеву считали пряхой человеческих судеб, которая наделяла людей “долей” и “недолей”
Легенда рассказывает, что Параскева ходит по миру, заглядывая в окна людей. Она наблюдает, есть ли мир в доме. Также она считается берегиней-покровительницей труда и рукоделия, а также любой женской работы. Параскева — хранительница семейного очага, духовной силы, доброты.
Кроме того, она помогает при выращивании хорошего урожая. Ее просят о мире в семье, достатке и хорошем урожае.
В день Параскевы Пятницы люди приносили в храмы для освящения овощи и фрукты, которые потом оставляли у себя дома, как святыню в течение всего года и использовали в целебных целях.
Также на Параскеву в пятницу принято было накрывать на стол новую белоснежную скатерть, ставить канун — разведенный с водой сладкий мед — символ достатка и благополучия. Девушки на Параскеву молятся святой об удачном замужестве, а беременные о благополучных родах.
Для того чтобы добыть благосклонность святой, хозяйки каждую пятницу обязательно “кормили Параскеву” — для Пятницы ставили на ночь на стол угощение: хлеб, соль и кашу.