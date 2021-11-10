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Почему в дни магнитных бурь происходит упадок сил: прогноз геоударов с 10 по 30 ноября 2021 года

9:00:1411/10/2021
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Магнитные бури являются последствием мощной солнечной активности. Это явление имеет огромное влияние на человеческое самочувствие.

Солнечная активность может очень сильно повлиять на здоровье. Фото: Pxfuel.com
Солнечная активность может очень сильно повлиять на здоровье. Фото: Pxfuel.com

Магнитные бури — крайне неприятное явление, которое имеет негативное влияние на человеческое здоровье. Многие люди хотя бы раз в жизни ощущали на себе последствия геоударов. Сложнее всего приходится людям пожилого возраста и метеопатам, поскольку они входят в группу риска. Чтобы пройти неблагоприятный период как можно легче, необходимо знать, когда начнутся такие бури.

Расписание магнитных бурь на ноябрь 2021.

Магнитные бури являются следствием излишней солнечной активности. В ноябре 2021 года такая активность также ожидается. Ее стоит ожидать 14, 15, 16. а также 21 числа.

Как геоудары влияют на человеческое здоровье?

Как оказалось, не все знают, что может произойти с самочувствием человека из-за магнитных бурь. Самым частым проявлением бурь является, конечно же, головная боль. Но и это не все, ведь в список симптомов входят тошнота, слабость, повышенное давление, плохой аппетит, нарушение режима сна, обострение хронических заболеваний и даже инсульт и инфаркт. Именно поэтому магнитные бури являются серьезной темой особенно для группы риска.

Как с этим бороться?

Когда вы знаете о дате наступления магнитных бурь, у вас есть возможность подготовиться к ним заблаговременно. В первую очередь необходимо посетить лечащего врача, который пропишет необходимые лекарства и даст точный алгоритм действий в случае ухудшения самочувствия. Затем нужно сходить в аптеку и купить нужные лекарственные препараты, чтобы нейтрализовать симптомы. Специалисты рекомендует в дни магнитных бурь оставаться дома, ограничить просмотр телевизора, а также использование смартфона и компьютера. В идеале нужно как можно больше спать и питаться овощами и фруктами.

Отметим, если у вас резко ухудшится здоровье, звоните в скорую помощь.

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солнечная бурягеоударноябрь 2021
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