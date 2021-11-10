Какая примета на народный праздник 11 ноября «Аврамий Овчар и Анастасия Овечница» несет весть о голоде и эпидемии

11 ноября Русская православная церковь отмечает день Аврамия и Настасьи. Также этот праздник называют Овчарным. Почему? Рассказываем.
Овчарный праздник: традиции.
Отмечать день преподобных начали еще наши предки. 11 ноября принято молиться святым об охране домашнего скота от болезней, бедствий и хищников. Так как начинаются холода, в это время принято стричь овец для теплой одежды. Еще одной частой традицией этого праздника является определенный рацион: принято кушать молочные продукты. Например, козий сыр становился главным лакомством всего празднества.
Кроме этого, 11 ноября крайне важно ухаживать за своими овцами и другим домашним скотом. Необходимо хорошенько покормить их, убраться и подготовить их жилье к будущим морозам. Категорически запрещено их бить и ругать.
Также в этот день нельзя приглашать в свой дом незнакомцев. Необходимо избегать всяких ссор и конфликтов. Но с крайней серьезностью нужно отнестись к своему ребенку. Не оставляйте малышей одних. Считается, что именно в этот день с ними может случиться страшное.
Приметы на 11 ноября.
К приметам этого дня относятся следующие:
Если пойдет дождь, наши предки ждали ранних морозов. Если же резко снизится давление, ожидали ветра и дожди. Вороны начнут беспрестанно каркать — к суровым холодам.
Если же человек обнаружит неподалеку от стаи волков, грядут бедность и голод.