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Какая примета на народный праздник 11 ноября «Аврамий Овчар и Анастасия Овечница» несет весть о голоде и эпидемии

11:00:1611/10/2021
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В этот народно-христианский праздник существует множество примет. Некоторые из них предвещают голод и бедность.

В этот день существует важная традиция, связанная с овцами. Фото: Pxfuel.com
В этот день существует важная традиция, связанная с овцами. Фото: Pxfuel.com

11 ноября Русская православная церковь отмечает день Аврамия и Настасьи. Также этот праздник называют Овчарным. Почему? Рассказываем.

Овчарный праздник: традиции.

Отмечать день преподобных начали еще наши предки. 11 ноября принято молиться святым об охране домашнего скота от болезней, бедствий и хищников. Так как начинаются холода, в это время принято стричь овец для теплой одежды. Еще одной частой традицией этого праздника является определенный рацион: принято кушать молочные продукты. Например, козий сыр становился главным лакомством всего празднества.

Кроме этого, 11 ноября крайне важно ухаживать за своими овцами и другим домашним скотом. Необходимо хорошенько покормить их, убраться и подготовить их жилье к будущим морозам. Категорически запрещено их бить и ругать.

Также в этот день нельзя приглашать в свой дом незнакомцев. Необходимо избегать всяких ссор и конфликтов. Но с крайней серьезностью нужно отнестись к своему ребенку. Не оставляйте малышей одних. Считается, что именно в этот день с ними может случиться страшное.

Приметы на 11 ноября.

К приметам этого дня относятся следующие:

Если пойдет дождь, наши предки ждали ранних морозов. Если же резко снизится давление, ожидали ветра и дожди. Вороны начнут беспрестанно каркать — к суровым холодам.

Если же человек обнаружит неподалеку от стаи волков, грядут бедность и голод.

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