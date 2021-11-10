Еще пять болезней кроме коронавируса, на которые надо обратить внимание этой зимой

Австралия открывается, люди смешиваются и смешиваются, школы возвращаются. Но есть обратная сторона. Снова разделить наши жизни друг с другом также означает поделиться своими микробами, пишет Medical Xpress.
Когда мы смотрим на тенденции заболеваемости в городах, выходящих из изоляции на международном уровне, становится ясно одно. Мы можем ожидать новых случаев простуды и гриппа. Но что на самом деле вызывает это?
Вот пять микробов, которых ожидаем увидеть еще больше в ближайшие месяцы:
1. ГриппОбычно от сезонного гриппа ежегодно умирает от 290 000 до 650 000 человек во всем мире. Но с тех пор, как разразился COVID, он практически исчез.
Наиболее вероятная причина такого резкого падения - сокращение числа международных поездок. Меры общественного здравоохранения, направленные на сдерживание COVID (например, ношение масок, мытье рук, физическое дистанцирование), также, вероятно, внесли свой вклад.
С открытием глобальных путешествий грипп, вероятно, тоже будет путешествовать. Так что мы ожидаем увидеть намного больше этого вокруг.
2. Streptococcus pneumoniaeМеры по борьбе с пандемией также позволили обуздать некоторые бактерии, такие как Streptococcus pneumoniae.
Исследование проводилось на данных из 26 стран на шесть континентов в первой половине 2020 г. Было установлено, S.pneumoniae , инфекция уменьшилась на 82% после восьми недель ограниченного движения населения, например, строгой изоляции.
Эти бактерии вызывают пневмонию (отсюда и название). Он также может вызывать ряд других заболеваний, от ушных инфекций и синусита до опасных для жизни инфекций кровотока (сепсис) и центральной нервной системы (менингит).
Наибольшему риску подвержены маленькие дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой .
К счастью, у нас есть вакцины (известные как пневмококковые вакцины), которые помогают предотвратить более опасные заболевания, которые вы можете получить от этих бактерий.
Это уже часть австралийского графика вакцинации . Так что, если вы были вакцинированы в соответствии с обычными рекомендациями, вы уже должны быть защищены.
Если вы подхватите S. pneumoniae, он подействует на антибиотики. Однако он устойчив как минимум к одному антибиотику в трех из десяти случаев .
Профилактика (вакцины и гигиена), безусловно, лучший вариант. Поэтому как сообщество мы должны тщательно контролировать использование антибиотиков, чтобы убедиться, что они действительно работают, когда они нам действительно нужны.
3. Neisseria meningitidisЭто еще одна неприятная бактерия. Возможно, вы уже догадались по его названию, что он может вызвать менингококковый менингит, серьезную инфекцию центральной нервной системы.
В том же международном исследовании, которое выявило снижение количества S. pneumoniae во время изоляции, также было обнаружено, что уровень Neisseria meningitidis значительно снизился.
Это неудивительно, поскольку N. meningitidis также обитает в носу и горле и может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле и чихании.
Вспышки менингита происходили во всем мире на протяжении многих лет, и значительная часть заболевших им умирает. Выжившие иногда имеют тяжелую инвалидность на всю жизнь.
Как и в случае S. pneumoniae, существует как профилактика (с помощью вакцины ), так и лечение (с помощью антибиотиков) инфекций N. meningitidis. Но растет и устойчивость к антибиотикам .
Таким образом, вакцинация и недопущение чрезмерного использования антибиотиков - важные способы снизить риск серьезного воздействия этих бактерий.
4. Респираторно-синцитиальный вирус.Респираторно-синцитиальный вирус (или RSV) - распространенный вирус, вызывающий гриппоподобную инфекцию легких, называемую бронхиолитом . В основном это серьезно влияет на детей в возрасте до двух лет .
Хотя инфекции RSV обычно вызывают легкие симптомы простуды, они также являются причиной значительного числа смертей среди детей в возрасте до пяти лет во всем мире .
Во время карантина COVID по всему миру инфицирование RSV было на историческом минимуме в течение года. Но они снова начали расти в апреле 2021 года даже в Северном полушарии (например, в США и Великобритании ), где страны вступали в летнее время.
Врачи обычно ожидают увидеть всплески RSV в зимние месяцы, и до COVID многие предполагали, что это произошло потому, что он выжил и лучше размножался в более холодную погоду.
Однако теперь мы понимаем, что RSV меньше зависит от более низких температур зимой и в большей степени зависит от нашего гигиенического поведения .
Поэтому ради наших малышей мы не должны терять все хорошие привычки, которые мы выработали для борьбы с COVID, такие как оставаться дома во время болезни, мыть руки, прикрываться кашлем / чиханием и носить маски в условиях повышенного риска.
5. РиновирусРиновирусный продолжают распространяться по всей пандемии и инфекций даже взлетели в некоторых странах. Но я включаю его в этот список, поскольку его распространенность имеет некоторый захватывающий потенциал в нашей борьбе с COVID.
Риновирус, как и RSV, является основной причиной простуды, особенно у младенцев. И риновирус, и RSV проявляют одинаковые симптомы. Таким образом, без проведения диагностического теста невозможно сказать, кто из них у кого-то есть . В любом случае они нуждаются в таком же неотложном лечении.
Однако в последнее время появился интерес к их различению по двум причинам.
Во-первых, если у ребенка в раннем детстве была риновирусная инфекция, у него может быть более высокий риск рецидивирующих респираторных симптомов и более высокий риск развития повторяющихся хрипов и детской астмы .
Во-вторых, у риновирусных инфекций есть прекрасная возможность научить нашу иммунную систему блокировать другие вирусы, такие как коронавирус и грипп. Это все еще находится на ранней стадии исследования, но на него стоит обратить внимание.
А как насчет тестирования на COVID?Мы можем уменьшить воздействие этих пяти микробов, придерживаясь простых гигиенических привычек, делая иммунизацию, где это возможно, и следя за тем, чтобы мы использовали антибиотики только в случае крайней необходимости.
Однако, если у вас есть респираторные симптомы, поскольку ограничения ослабляются и симптомы действительно совпадают с COVID , вам следует пройти тест на COVID.