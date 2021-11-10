Отличные дни по лунному календарю для покупки новогодних и рождественских подарков в 2021 году в ноябре и декабре

Совсем скоро наступит Новый 2022 год. Уже сейчас многие люди начинают готовиться к этому важному празднику. Кто-то планирует, куда поехать в новогодние выходные, кто-то решает, где справить новогоднюю ночь, а кто-то думает, что подарить родным и близким. Как оказалось, важной частью выбора является день покупки. В зависимости от даты может зависеть энергетика, качество и срок службы предмета. Это связано с расположением Луны.
В какие дни ноября и декабря 2021 года стоит покупать подарки для Нового года?
В этом месяце заняться покупкой подарков можно уже сейчас. Благоприятными датами для этого являются: 10-13, 15, 18, 20, 24 и 28 ноября. Существуют как нейтральные дни, так и крайне неблагоприятные для покупки подарков. Одним из негативных является 19 ноября — день полнолуния. Остальные дни, которые не попали в список, считаются нейтральными. В них можно покупать подарки, но рассчитывать на помощь Луны не стоит.
В декабре покупка подарков лучше всего проходит 3, 5-9, 12-14, 16, 22, 23-27, 29 и 30 декабря. Избегать важных покупок лучше всего 4, 15, 19-21, а также 28 декабря. Другие дни относятся к числу нейтральных.
Отметим, что лунный календарь является прекрасным помощником в любом повседневном деле: в уборке дома, работе на огороде, приготовлении еды и многих других делах. При этом многие люди используют лунный календарь для проведения мистических ритуалов, обрядов и заговоров.