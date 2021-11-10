Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

У заботливых и уверенных в себе отцов структурно более развитый мозг

8:00:3011/9/2021,Паскаль Вртичка, Беседа
0

Исследования , которые обследовали 2045 отцов, показало , что многие сообщили , что расходуют больше времени , чем обычно , по уходу за детьми и образования во время строгой изоляции.

Отношение пап к воспитанию детей ранее было убедительным предиктором их участия и способностей. Фото: Pexels

Хотя пандемия COVID-19 сильно повлияла на всю нашу работу и условия жизни, одна вещь особенно выделялась для отцов. Во время общенациональной изоляции отцы бросили офис и миллионами вернулись домой. Отцовство институт Великобритании, ThinkTank, понял, что это был уникальный социальный эксперимент и провел исследование «Lockdown отцов» весной 2020, чтобы исследовать ее последствия, пишет Medical Xpress.

Исследования , которые обследовали 2045 отцов Великобритании, показало , что многие сообщили, что расходуют больше времени, чем обычно , по уходу за детьми и образования во время строгой изоляции. Папы также в основном указали, что они вышли из этого опыта более уверенными в себе как родители и в лучших отношениях со своими детьми. Теперь наше собственное новое исследование, опубликованное в журналах «Развитие ребенка» и «Социальная неврология», показывает, насколько глубоко можно проследить эту уверенность. Мы обнаружили, что отцы, которые более позитивно относятся к своим родительским способностям и к отцовству в целом, демонстрируют различия в своем мозгу с теми, кто этого не делает.

Наши выводы своевременны. Во многих обществах резко возросло участие отцов в воспитании детей. И, как показало исследование Института отцовства Великобритании, это имеет широкий спектр эффектов - в том числе, отцы лучше понимают заботливые роли своих партнеров и все больше осознают важность того, чтобы отцы проводили время со своими детьми. Многие из отцов, участвовавших в этом исследовании, сообщили, что хотят сохранить некоторые изменения, такие как более гибкий рабочий график и возможность больше работать из дома после того, как пандемия закончится.

Тем не менее, разлученные отцы меньше видели своих детей во время изоляции, и только меньшая часть этих отцов сообщили, что вышли из изоляции, чувствуя себя более уверенными в своей способности помогать своим детям в учебе. Это демонстрирует важность поддержки отцов, давая им больше времени и пространства для связи со своими детьми, независимо от их статуса в отношениях.

Что мы сделали

Количество научных исследований, посвященных роли отцов в развитии ребенка, неуклонно растет за последние несколько лет. Тем не менее, подавляющее большинство доступных исследований по вопросам воспитания детей сосредоточено на матерях , что частично связано с тем, что матери исторически взяли на себя большую часть бремени по уходу за детьми и были более доступны в качестве участников исследования. Чтобы заполнить этот пробел, мы хотели специально исследовать отношения отца и ребенка с точки зрения привязанности и заботы.

На первом этапе мы пригласили 66 пап и их детей в возрасте от пяти до шести лет в нашу лабораторию и попросили их решить головоломки. Они делали это вместе или независимо, пока мы сканировали мозг пап и детей с помощью функциональной спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне (fNIRS) . Это метод, который регистрирует активность мозга с помощью оптических датчиков, прикрепленных к налобной головке. Затем мы проверили, синхронизируются ли мозги пап и детей друг с другом во время совместного решения головоломок. Такая синхронность возникает, когда в одной и той же области мозга примерно в одно и то же время выравниваются уменьшение и увеличение активности.

На втором этапе мы оценили анатомию мозга 50 отцов с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) . Нашей основной областью интересов был гипоталамус. Гипоталамус участвует в различных физиологических процессах, таких как выработка гормонов и поддержание температуры тела, но также играет ключевую роль в создании пар, воспитании детей и уходе.

Наконец, папы ответили на две анкеты, касающиеся их убеждений в отношении ухода. С помощью «вопросника о роли отца» мы оценили, насколько сильно папы верят, что они способны быть хорошими отцами, должны быть чуткими к своим детям и участвовать в их развитии. В другом опросе выяснялось, насколько отцы получают удовольствие от проведения времени со своими детьми.

Наши результаты показали, что мозг папы и их детей был более синхронизирован во время решения головоломок, когда папы набирали больше баллов в первом вопроснике - насколько твердо они верили в себя хорошими отцами. Мы также заметили, что у одних и тех же (50 из 66) отцов анатомия мозга и, в частности, размер гипоталамуса были связаны с отцовскими убеждениями об уходе: чем выше набирали отцы в первом вопроснике, тем больше был объем их гипоталамуса. . Кроме того, объем гипоталамуса пап также был положительно связан с тем, насколько им нравится общаться со своими детьми.

Наши результаты выявили корреляцию. Поэтому мы не знаем, определяет ли объем гипоталамуса, насколько хорошие мужчины становятся отцами, или желание быть хорошим отцом приводит к увеличению объема гипоталамуса. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимы дополнительные исследования.

Что это значит

Отношение пап к воспитанию детей ранее было убедительным предиктором их участия и способностей. Наши новые результаты подчеркивают важность веры отца в заботу на нейробиологическом уровне. Эти новые идеи важны, потому что синхронизация мозга связана с облегчением координации и общения между детьми и родителями.

Наше исследование также проливает свет на анатомию головного мозга отца, особенно на роль гипоталамуса. Большинство доступных данных о нем получено в результате исследований на животных, а немногие результаты, полученные на людях, в основном касаются мам, а не пап. Мы продолжим эти первоначальные открытия, также исследуя другие области мозга отцовского мозга.

Папы больше, чем когда-либо, участвуют в уходе за детьми. И, как показывает наше исследование, их отношение к заботе, похоже, оказывает косвенное влияние на отношения с их детьми. Поэтому представляется актуальным и оправданным пропагандировать важность участия отцов в уходе за детьми в более широком социальном контексте, давая им достаточно времени и пространства для связи со своими детьми. Это не только повысит уверенность и возможности пап, но и принесет им пользу, их детям и партнерам. В конце концов, папы, как и мамы, биологически запрограммированы на то, чтобы быть родителями.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
отецвниманиемозгпандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Выросло количество внимания от пап, в пандемию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

У заботливых и уверенных в себе отцов структурно более развитый мозг
8:00:30 11/9/2021
У заботливых и уверенных в себе отцов структурно более развитый мозг
Электронные сигареты против обычных: с чем риск инсульта выше на 15%? Вы будете удивлены
7:30:21 11/9/2021
Электронные сигареты против обычных: с чем риск инсульта выше на 15%? Вы будете удивлены
Что нельзя делать на Михайлов день 21 ноября в день Собора Архистратига Михаила, а что делать обязательно нужно. Приметы и традиции
7:15:04 11/9/2021
Что нельзя делать на Михайлов день 21 ноября в день Собора Архистратига Михаила, а что делать обязательно нужно. Приметы и традиции
Обнаружены новые симптомы, которые помогут распознать рак поджелудочной железы
7:00:47 11/9/2021
Обнаружены новые симптомы, которые помогут распознать рак поджелудочной железы
Еще пять болезней кроме коронавируса, на которые надо обратить внимание этой зимой
6:30:31 11/9/2021
Еще пять болезней кроме коронавируса, на которые надо обратить внимание этой зимой
Полнолуние в Тельце: что обязательно сделать каждому 19 ноября 2021 года в день начала кармического коридора затмений
6:15:52 11/9/2021
Полнолуние в Тельце: что обязательно сделать каждому 19 ноября 2021 года в день начала кармического коридора затмений
Выработка антител у людей до и после 50 лет: У кого вырабатывается больше антител?
6:00:23 11/9/2021
Выработка антител у людей до и после 50 лет: У кого вырабатывается больше антител?
Чарующие открытки в Международный день бухгалтера 10 ноября и душевные слова для отправки по смс и вотсап
5:45:33 11/9/2021
Чарующие открытки в Международный день бухгалтера 10 ноября и душевные слова для отправки по смс и вотсап
Почему у пациентов на диализе более высокая смертность от коронавируса? Врачи нашли объяснение
5:30:57 11/9/2021
Почему у пациентов на диализе более высокая смертность от коронавируса? Врачи нашли объяснение
Яркие картинки и сердечные поздравления 10 ноября ко Дню полиции
4:50:45 11/9/2021
Яркие картинки и сердечные поздравления 10 ноября ко Дню полиции