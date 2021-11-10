У заботливых и уверенных в себе отцов структурно более развитый мозг

Хотя пандемия COVID-19 сильно повлияла на всю нашу работу и условия жизни, одна вещь особенно выделялась для отцов. Во время общенациональной изоляции отцы бросили офис и миллионами вернулись домой. Отцовство институт Великобритании, ThinkTank, понял, что это был уникальный социальный эксперимент и провел исследование «Lockdown отцов» весной 2020, чтобы исследовать ее последствия, пишет Medical Xpress.
Исследования , которые обследовали 2045 отцов Великобритании, показало , что многие сообщили, что расходуют больше времени, чем обычно , по уходу за детьми и образования во время строгой изоляции. Папы также в основном указали, что они вышли из этого опыта более уверенными в себе как родители и в лучших отношениях со своими детьми. Теперь наше собственное новое исследование, опубликованное в журналах «Развитие ребенка» и «Социальная неврология», показывает, насколько глубоко можно проследить эту уверенность. Мы обнаружили, что отцы, которые более позитивно относятся к своим родительским способностям и к отцовству в целом, демонстрируют различия в своем мозгу с теми, кто этого не делает.
Наши выводы своевременны. Во многих обществах резко возросло участие отцов в воспитании детей. И, как показало исследование Института отцовства Великобритании, это имеет широкий спектр эффектов - в том числе, отцы лучше понимают заботливые роли своих партнеров и все больше осознают важность того, чтобы отцы проводили время со своими детьми. Многие из отцов, участвовавших в этом исследовании, сообщили, что хотят сохранить некоторые изменения, такие как более гибкий рабочий график и возможность больше работать из дома после того, как пандемия закончится.
Тем не менее, разлученные отцы меньше видели своих детей во время изоляции, и только меньшая часть этих отцов сообщили, что вышли из изоляции, чувствуя себя более уверенными в своей способности помогать своим детям в учебе. Это демонстрирует важность поддержки отцов, давая им больше времени и пространства для связи со своими детьми, независимо от их статуса в отношениях.
Что мы сделалиКоличество научных исследований, посвященных роли отцов в развитии ребенка, неуклонно растет за последние несколько лет. Тем не менее, подавляющее большинство доступных исследований по вопросам воспитания детей сосредоточено на матерях , что частично связано с тем, что матери исторически взяли на себя большую часть бремени по уходу за детьми и были более доступны в качестве участников исследования. Чтобы заполнить этот пробел, мы хотели специально исследовать отношения отца и ребенка с точки зрения привязанности и заботы.
На первом этапе мы пригласили 66 пап и их детей в возрасте от пяти до шести лет в нашу лабораторию и попросили их решить головоломки. Они делали это вместе или независимо, пока мы сканировали мозг пап и детей с помощью функциональной спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне (fNIRS) . Это метод, который регистрирует активность мозга с помощью оптических датчиков, прикрепленных к налобной головке. Затем мы проверили, синхронизируются ли мозги пап и детей друг с другом во время совместного решения головоломок. Такая синхронность возникает, когда в одной и той же области мозга примерно в одно и то же время выравниваются уменьшение и увеличение активности.
На втором этапе мы оценили анатомию мозга 50 отцов с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) . Нашей основной областью интересов был гипоталамус. Гипоталамус участвует в различных физиологических процессах, таких как выработка гормонов и поддержание температуры тела, но также играет ключевую роль в создании пар, воспитании детей и уходе.
Наконец, папы ответили на две анкеты, касающиеся их убеждений в отношении ухода. С помощью «вопросника о роли отца» мы оценили, насколько сильно папы верят, что они способны быть хорошими отцами, должны быть чуткими к своим детям и участвовать в их развитии. В другом опросе выяснялось, насколько отцы получают удовольствие от проведения времени со своими детьми.
Наши результаты показали, что мозг папы и их детей был более синхронизирован во время решения головоломок, когда папы набирали больше баллов в первом вопроснике - насколько твердо они верили в себя хорошими отцами. Мы также заметили, что у одних и тех же (50 из 66) отцов анатомия мозга и, в частности, размер гипоталамуса были связаны с отцовскими убеждениями об уходе: чем выше набирали отцы в первом вопроснике, тем больше был объем их гипоталамуса. . Кроме того, объем гипоталамуса пап также был положительно связан с тем, насколько им нравится общаться со своими детьми.
Наши результаты выявили корреляцию. Поэтому мы не знаем, определяет ли объем гипоталамуса, насколько хорошие мужчины становятся отцами, или желание быть хорошим отцом приводит к увеличению объема гипоталамуса. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимы дополнительные исследования.
Что это значитОтношение пап к воспитанию детей ранее было убедительным предиктором их участия и способностей. Наши новые результаты подчеркивают важность веры отца в заботу на нейробиологическом уровне. Эти новые идеи важны, потому что синхронизация мозга связана с облегчением координации и общения между детьми и родителями.
Наше исследование также проливает свет на анатомию головного мозга отца, особенно на роль гипоталамуса. Большинство доступных данных о нем получено в результате исследований на животных, а немногие результаты, полученные на людях, в основном касаются мам, а не пап. Мы продолжим эти первоначальные открытия, также исследуя другие области мозга отцовского мозга.
Папы больше, чем когда-либо, участвуют в уходе за детьми. И, как показывает наше исследование, их отношение к заботе, похоже, оказывает косвенное влияние на отношения с их детьми. Поэтому представляется актуальным и оправданным пропагандировать важность участия отцов в уходе за детьми в более широком социальном контексте, давая им достаточно времени и пространства для связи со своими детьми. Это не только повысит уверенность и возможности пап, но и принесет им пользу, их детям и партнерам. В конце концов, папы, как и мамы, биологически запрограммированы на то, чтобы быть родителями.