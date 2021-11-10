Три категорических запрета на день памяти святой Параскевы: приметы и традиции дня. История жизни великой мученицы, хранительницы домашнего очага

Параскева Пятница считается православной святой, которая родилась в Иконии у праведных родителей, исповедовавших христианство. Считается, что она помогает женщинам и является покровительницей любой женской работы.
Когда ее родители скончались, то Параскева стала вести праведную христианскую жизнь. Она делала много добра людям, помогала бедным. Ее добрые поступки многих обратили ко Христу. Однако такое не смогли выдержать язычники, которые боролись с христианами в те времена, по приказу императора Диолектиана.
Однажды в город прибыл новый военачальник, который приказал судить и пытать христиан. Тогда к нему привели Параскеву, и она рассказала ему о своей вере в Господа. Сначала наместник приказал ей отказаться от веры и принять язычество, но он не отреклась. Тогда ее стали жестоко пытать. Во время пыток Параскева скончалась.
Древние славяне связывали Параскеву Пятницу с языческой богиней Мокошей. На Руси именно она была покровительницей женского труда и торговли. Это пошло еще с дохристианских времен — пятницу выбирали специально, чтобы устраивать базары, ярмарки и торговлю.
В этот день была особая запрет на работу, нельзя было даже стирать и прясть, но можно было работать со льном.
Раньше строго соблюдали запрет на мытье головы в этот день девушкам. Также сегодня не расчесывались, не пели и не смеялись. “Кто в пятницу смеется, тот в воскресенье плачет”.
Ребята придерживались строгого поста — чтобы получить в награду достойную жену.