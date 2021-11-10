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11 ноября - День святого Мартина: как католикам правильно прожить большой праздник. Запреты и важные дела праздника

2:30:0511/10/2021,София Мальцева
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Его почитают как покровителя виноделов, ткачей и портных. Кроме того, он заботится о нищих, солдатах и домашних животных.

А на улицах Германии устраивают процессии, которые начинаются у церкви и направляются на общественную площадь, где зажигается костер. Фото: Pixabay.com

11 ноября отмечается католический праздник день святого Мартина. Он был римским солдатом, родившимся в 315 году нашей эры в Сомбатхее, который сейчас находится в Венгрии.

Существует поверье, как в один морозный зимний день Мартин поехал верхом в Амьен, и по пути наткнулся на нищего. Незнакомец был одет только в лохмотья и дрожал от холода. Мартину настолько было жаль его, что он взял и разрезал свой плащ пополам, отдав половину нищему. На следующую ночь сам Господь пришел к нему в видении. Он был одет в половину плаща, который Мартин дал нищему.

Это событие повлияло на Мартина, что он покинул голгофу и ушел в монашество. Он служил епископом Тура в течение 30 лет, и говорят, что за это время он совершил ряд чудес. Мартин умер и был похоронен в Канд-Сен-Мартен 11 ноября 397 года. Позже он был канонизирован.

Сегодня его почитают как покровителя виноделов, ткачей и портных. Кроме того, он заботится о нищих, солдатах и домашних животных.

Верующие перед праздником Святого Мартина зажигают костры и устраивают торжественный вечер. Готовят традиционное блюдо — жареного поросенка, которым делятся с соседями. А на улицах Германии устраивают процессии, которые начинаются у церкви и направляются на общественную площадь, где зажигается костер. Процессию обычно возглавляет мужчина, одетый как Святой Мартин верхом на лошади, за ним следуют дети и родители, несущие бумажные фонарики, зажженные свечами.

Терпимость и милосердие-одна из важнейших черт, которая должна быть у современного общества. И Праздник Святого Мартина пропагандирует эти ценности, помогая людям проявлять сострадание и милосердие. Поэтому этот день нужно провести как можно осознаннее к другим, не желая никому зла, делая пожертвования и не отказывая в помощи.

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традициипраздникихристианство.день Святого Мартина
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