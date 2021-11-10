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09.11
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Как детские травмы, в том числе психологические, сказываются на вашем здоровье сегодня: исследование

8:30:5611/9/2021,от Университета Окленда
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Вероятность сердечных заболеваний повысилась для людей, которые пережили эмоциональное или сексуальное насилие, стали свидетелями межличностного насилия или жили в семье, где было злоупотребление психоактивными веществами.

Около 45 процентов людей в исследовании не сообщили о неблагоприятных событиях в детстве. Фото: Pixabay

Исследование предполагает, что плохое психическое здоровье почти в три раза чаще встречается среди людей в Новой Зеландии, которые испытали четыре или более «неблагоприятных детских события», по сравнению с людьми, у которых их не было.

Исследование охватывало восемь типов невзгод в детстве: эмоциональное, физическое или сексуальное насилие и взросление в семье, где было насилие, злоупотребление психоактивными веществами, психическое заболевание, развод или член семьи за решеткой, пишет Medical Xpress.

«Токсические стрессоры в детстве могут нанести ущерб многим аспектам нашего здоровья на протяжении всей жизни», - говорит доцент Джанет Фанслоу из Школы здоровья населения факультета медицины и здравоохранения. «Эффект распространяется по всему обществу, создавая огромную нагрузку на семью и whānau, наше здравоохранение и экономику».

Исследование предполагает, что переживание даже одного типа невзгод в детстве - например, того, что член семьи находится в тюрьме или становится свидетелем межличностного насилия в семье - связано с повышенным риском ухудшения психического здоровья. Наличие двух или более людей связано с более высокими шансами на инвалидность, а четыре или более - с хроническими проблемами физического здоровья.

По словам исследователей под руководством доктора Ладана Хашеми из Школы здоровья населения, повышенный риск проблем со здоровьем, таких как сердечные заболевания или астма, может быть связан с определенными типами побочных эффектов. Ученые проанализировали 2888 ответов на опрос о насилии в семье в Новой Зеландии 2019 года, который проводился в Вайкато, Нортленде и Окленде.

Вероятность сердечных заболеваний повысилась для людей, которые пережили эмоциональное или сексуальное насилие, стали свидетелями межличностного насилия или жили в семье, где было злоупотребление психоактивными веществами. Шансы на астму увеличиваются у тех, кто живет в семье, злоупотребляющей психоактивными веществами, психическим заболеванием или разводом.

Международные исследования показывают, как невзгоды в детстве могут повлиять на неврологическое и гормональное развитие, пути воспаления, когнитивные, социальные и эмоциональные способности и склонность к рискованному поведению, например, к курению или злоупотреблению психоактивными веществами.

Социально-экономические факторы не полностью объяснили ассоциации в исследовании Новой Зеландии.

«Политика и программы по борьбе с детской бедностью важны сами по себе, но не смогут полностью смягчить эффект неблагоприятного детского опыта», - пишут д-р Фэнслоу, д-р Хашеми, д-р Полин Гулливер и профессор Трейси Макинтош в исследовательской статье.

Около 45 процентов людей в исследовании не сообщили о неблагоприятных событиях в детстве. Большинство из них испытали по крайней мере один, а каждый третий сообщил о более чем одном.

В исследовании психическое здоровье человека было описано как плохое, если у него было диагностировано долгосрочное заболевание или он недавно принимал антидепрессанты или снотворное.

Документ «Изучение бремени кумулятивного и конкретного неблагоприятного детского опыта в Новой Зеландии: результаты популяционного исследования» был опубликован в журнале Child Abuse & Neglect.

Ученые пишут, что полученные данные «должны послужить толчком для создания широкомасштабных инициатив по профилактике и вмешательству». «Стратегии, направленные на устранение социально-экономического неравенства, необходимы, но сами по себе они не смогут полностью смягчить последствия неблагоприятного детского опыта».

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