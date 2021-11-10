У тебя коронавирус? Главный симптом у 73% полностью вакцинированных заболевших людей

Ранние данные, опубликованные в исследовании ZOE COVID, предполагают, что общее число случаев Covid-19, возможно, достигнет пика в 2021 году, но ежедневные случаи в группах высокого риска все еще растут. В своем последнем видео профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник приложения ZOE COVID Study, выделил главный симптом COVID-19, который в настоящее время наблюдается у полностью вакцинированных людей.
Последние данные о заболеваемости, опубликованные в исследовании ZOE COVID, в котором регистрируются положительные случаи, вселяют надежду на то, что в Великобритании в этом году закончилась самая тяжелая из пандемии. На прошлой неделе дневное снижение на 4,7 процента по сравнению с неделей ранее, с 92 953 до 88 592. Однако среди населения, получившего двойную вакцинацию, число случаев заболевания продолжает незначительно расти, пишет EXPRESS.
В своем последнем видео профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник приложения ZOE COVID Study, выделил главный симптом коронавируса, который в настоящее время наблюдается у полностью вакцинированных людей.
По словам профессора Спектора, насморк является основным симптомом, который в настоящее время наблюдается у полностью вакцинированных людей, при этом 73 процента людей с положительным результатом теста на Covid демонстрируют этот симптом.
Другие общие симптомы включают чихание, боль в горле и постоянный кашель.
По оценкам, в настоящее время среди полностью вакцинированных в Великобритании 27 980 новых ежедневных симптоматических случаев по сравнению с 26 927 случаями на прошлой неделе.
Комментируя общее снижение заболеваемости, профессор Спектор сказал: «Замечательно, что мы наконец видим, как количество случаев заболевания начинает снижаться, и, надеюсь, мы преодолели последний пик COVID в 2021 году.
«Это в значительной степени обусловлено снижением заболеваемости среди детей, которые были на полугодовых каникулах, и высокими показателями предыдущего заражения, но мы надеемся, что эта тенденция сохранится.
«По-прежнему вызывает беспокойство тот факт, что число случаев заболевания в более старшей, более уязвимой возрастной группе увеличивается, но по мере того, как программа ревакцинации продолжает разворачиваться, мы, вероятно, увидим, что и это уменьшится.
«С падением температуры и наступлением зимы мы по-прежнему наблюдаем слишком много COVID в сообществе, что приводит к высоким показателям длительных COVID и госпитализаций по сравнению с другими странами Западной Европы. С высокими показателями других вирусных респираторных заболеваний (хотя гриппа пока нет. ), здесь нет места для самоуспокоенности. Высокий уровень заболеваемости снижается в большинстве регионов Великобритании, при этом в Шотландии остается низкий уровень, а в Уэльсе - высокий уровень. В Ирландии уровень вакцинации выше, чем в Великобритании, но ограничения были сняты, и количество случаев заболевания растет. Хотя ограничения, маски и вакцинация детей являются факторами, ясно, что нет единого решения для постоянного снижения показателей. Мы видели, что комбинация мер предосторожности населения и вакцины работает лучше всего, и поэтому третья бустерная вакцина в сочетании с ношением маски и дистанцированием в зонах повышенного риска - это наш выход».
Хотя после вакцинации COVID-19 все еще возможно заразиться, его худшие последствия, как правило, смягчаются.
Недавнее исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) демонстрирует эффективность вакцин.
Исследователи из сети VISION CDC собрали данные из 187 больниц в девяти штатах. Это были Нью-Йорк, Миннесота, Висконсин, Юта, Калифорния, Орегон, Вашингтон, Индиана и Колорадо.
В исследовании приняли участие люди в возрасте 18 лет и старше, которые ранее проходили тестирование на инфекцию SARS-CoV-2, по крайней мере, за две недели до их поступления в больницу и снова во время госпитализации. Все участники либо были полностью вакцинированы за три-шесть месяцев до этого, либо за три-шесть месяцев до этого перенесли инфекцию SARS-CoV-2.
Команда обнаружила, что перенесенная ранее коронавирусная инфекция и вакцинация от COVID-19 могут обеспечить иммунитет и защиту от будущих болезней.
Они пришли к такому вердикту, сравнив уровень иммунитета, предоставленный предыдущей инфекцией, с защитой, обеспечиваемой вакциной COVID-19.
Результаты также показывают, что вакцины против мРНК COVID-19 - Pfizer и Moderna - примерно в пять раз более эффективны в предотвращении госпитализации, чем предыдущая инфекция.
В настоящее время в системе NHS доступны бустерные дозы вакцины для людей, наиболее подверженных риску COVID-19, которые получили вторую дозу вакцины не менее шести месяцев назад.
Если вы соответствуете критериям, вам будет предложена бустерная доза как минимум через шесть месяцев после того, как вы приняли вторую дозу.
Большинству людей будет предложена бустерная доза вакцины Pfizer / BioNTech или вакцины Moderna.