Как избавиться от крошечных красных прожилок на щеках?

Колумнист из Великобритании говорит, что правильный вариант зависит от цвета и состояния вашей кожи, пишет MailOnline.
В. Мне 67 лет, у меня неплохая кожа, но на обеих щеках крошечные красные капилляры. Есть ли у вас какие-нибудь предложения?
О: Вам необходимо лечение светом или лазером, чтобы прижечь вены (световая энергия проникает в вену и вызывает ее коллапс).
Такое ощущение, что крошечная резинка щелкает по коже, после чего несколько дней остается минимальный отек, а затем может образоваться корка. Большинство вен исчезнут через неделю и останутся подальше.
Правильный вариант зависит от цвета вашей кожи, состояния и внешнего вида вен, поэтому выберите специалиста с несколькими лазерами для сосудов и лечебными приборами, чтобы не усугубить ситуацию.
Д-р Селена Лэнгдон (berkshireaesthetics.com) говорит: «Рассеянное покраснение лучше всего реагирует на рассеянный и более поверхностный свет от лечения IPL (интенсивный импульсный свет). «Четко очерченные капилляры лучше подходят для точного наведения лазера, такого как Cutera Excel V+».
Она добавляет, что темные оттенки кожи должны подходить для лазера Nd: Yag, чтобы избежать поствоспалительной гиперпигментации, в то время как режим IPL для сосудов Lumenis M22 отлично подходит для более чувствительной кожи.
Потребуется от трех до шести сеансов, стоимость трех для области щек составляет от 400 до 700 фунтов стерлингов.