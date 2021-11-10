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Можно ли 11 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день преподобного Аврамия затворника и преподобномученицы Анастасии Римляныни?

3:30:4311/10/2021,София Мальцева
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В видении к Аврааму пришел Иоанн Богослов и отдал жезл с крестом.

По легенде, он жил на озере Неро, где построил себе небольшую хижину. Фото: Pixabay.com

11 ноября отмечается особый день у православных верующих. В этот день вспоминаются святые мученики Авраам Затворник и Анастасия Римлянина. В народе их называют Анастасия Овечница и Авраам Овчар.

Анастасия происходила из знатной семьи, поэтому ни в чем себе не отказывала, пока не решила принять христианство. Она поступила монастырь и, и решила раздать свое наследство нуждающимся. При этом девушка была очень красивая, высокая и умная. Много богатых мужчин хотели добиться ее расположения, но она твердо решила посвятить себя Господу.

Когда она стала взрослой 21-летней девушкой, ее вызвал к себе военачальник Пров, который исполнял приказ Диолектиана - искоренять христианство. На суде девушка призналась, что искренне верует в Бога и не собирается отрекаться от него и поклоняться идолам. За это с Анастасией поступили очень жестоко, ее сильно пытали и даже бросили на растерзание диким хищникам. Когда девушку обезглавили, то тело забрала наставница монастыря и вместе с другими христианами похоронила.

Авраамий затворник жил в Ростове на Руси. Святой родился в Костромской области. А крестили его под именем Аверкий. Также известно, что его родители были верующими христианами, поэтому с детства посвятили его вере в Бога, затем он постригся в монахи.

По легенде, он жил на озере Неро, где построил себе небольшую хижину. Рядом с ним проживало племя, поклонявшееся богу Велесу. В видении к нему пришел Иоанн Богослов и отдал жезл с крестом. С помощью этого креста, он разбил языческий идол, построив на его месте храм в честь Иоанна Богослова. Чем он и помог многим язычникам перейти в христианство.

Про запрет на работу в этот день ничего не сказано, при этом священнослужители рекомендуют помолиться с утра, а потом идти по своим делам.

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традициизапретыприметы день Анастасии РимляниныАвраама Затворника
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