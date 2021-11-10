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В Бердске экстренно разыскивают рубщика-обвальщика на зарплату 60 000 рублей в месяц

4:02:0911/10/2021
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Работа в Бердске, производство.

«Продсиб» требуется. Фото: «Курьер.Среда»

РУБЩИК-ОБВАЛЬЩИК (опыт работы)
Заработная плата от 60 000 рублей

8 (383-41) 63-105 (доп. 7137, 5166), 8-923-053-12-79, 8-923-240-45-25

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продсибрубщиктребуютсявакансия рубщика
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