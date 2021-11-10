В Бердске экстренно разыскивают рубщика-обвальщика на зарплату 60 000 рублей в месяц

РУБЩИК-ОБВАЛЬЩИК (опыт работы)
Заработная плата от 60 000 рублей
8 (383-41) 63-105 (доп. 7137, 5166), 8-923-053-12-79, 8-923-240-45-25
Работа в Бердске, производство.
РУБЩИК-ОБВАЛЬЩИК (опыт работы)
Заработная плата от 60 000 рублей
8 (383-41) 63-105 (доп. 7137, 5166), 8-923-053-12-79, 8-923-240-45-25
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.