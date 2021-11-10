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09.11
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Гениальный трюк для избавления от шерсти животных в машине: выполняется очень быстро

10:00:1311/9/2021,Лиза Брэк
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Проблема шерсти в салоне автомобиля знакома практически всем владельцам домашних питомцев. Как ее можно убрать быстро и без проблем - читайте ниже.

Шерсть животных гораздо прочнее прилипает к войлоку, чем на сиденьях или дверных панелях. Фото: Pixabay

Как без особых усилий удалить шерсть домашних животных с собак или кошек в машине? Это вопрос, который задают себе многие владельцы домашних животных. EFAHRER.com предлагает гениально простое решение.

Чтобы без труда удалить шерсть собак или животных с тканевой обивки, все, что вам нужно, - это распылитель с обычной водой и оконный ракель с резиновым выступом. Сначала немного смочите обивку из пульверизатора. Затем возьмите съемник окон и используйте его, чтобы легко стянуть собачью шерсть с обивки. Обязательно время от времени очищайте съемник окон.

Бутылка с распылителем, вода и средство для мытья окон: так можно быстро убрать шерсть животного. Фото: EFAHRER.com

Удаляйте шерсть животных с небольших участков. Этот трюк особенно эффективен для больших участков с обычной тканью. Сложнее становится на небольших участках, где у стеклоподъемника больше нет шансов. Здесь мы рекомендуем метод резиновой перчатки: все, что вам нужно сделать, это потереть мокрой перчаткой соответствующую область. Электрический заряд притягивает шерсть животных. Это создает завитки для волос, которые вы просто собираете и выбрасываете.
Удалите шерсть домашних животных из багажника или на ковриках.

Но что делать с ковриками или в багажнике? Шерсть животных гораздо прочнее прилипает к войлоку, чем на сиденьях или дверных панелях. Здесь мы советуем вам сначала воспользоваться проверенным и испытанным пылесосом. Если возможно, пропылесосьте рассматриваемую область с помощью небольшой насадки.

Резиновые щетки также могут помочь убрать шерсть домашних животных. На последнем этапе мы советуем вам использовать коричневую ленту для посылок - шерсть животных прилипает к ней намного лучше, чем к рулонам ворса. Возьмитесь за оба конца более длинной полоски ленты и по очереди надавите на поверхность. Затем замените ленту в зависимости от количества шерсти животного.

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животные.шерстьчистка салона
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