Гениальный трюк для избавления от шерсти животных в машине: выполняется очень быстро

Как без особых усилий удалить шерсть домашних животных с собак или кошек в машине? Это вопрос, который задают себе многие владельцы домашних животных. EFAHRER.com предлагает гениально простое решение.
Чтобы без труда удалить шерсть собак или животных с тканевой обивки, все, что вам нужно, - это распылитель с обычной водой и оконный ракель с резиновым выступом. Сначала немного смочите обивку из пульверизатора. Затем возьмите съемник окон и используйте его, чтобы легко стянуть собачью шерсть с обивки. Обязательно время от времени очищайте съемник окон.
Удаляйте шерсть животных с небольших участков. Этот трюк особенно эффективен для больших участков с обычной тканью. Сложнее становится на небольших участках, где у стеклоподъемника больше нет шансов. Здесь мы рекомендуем метод резиновой перчатки: все, что вам нужно сделать, это потереть мокрой перчаткой соответствующую область. Электрический заряд притягивает шерсть животных. Это создает завитки для волос, которые вы просто собираете и выбрасываете.
Удалите шерсть домашних животных из багажника или на ковриках.
Но что делать с ковриками или в багажнике? Шерсть животных гораздо прочнее прилипает к войлоку, чем на сиденьях или дверных панелях. Здесь мы советуем вам сначала воспользоваться проверенным и испытанным пылесосом. Если возможно, пропылесосьте рассматриваемую область с помощью небольшой насадки.
Резиновые щетки также могут помочь убрать шерсть домашних животных. На последнем этапе мы советуем вам использовать коричневую ленту для посылок - шерсть животных прилипает к ней намного лучше, чем к рулонам ворса. Возьмитесь за оба конца более длинной полоски ленты и по очереди надавите на поверхность. Затем замените ленту в зависимости от количества шерсти животного.