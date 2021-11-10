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09.11
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Что может улучшить работу мозга у людей с сердечными заболеваниями и в каких продуктах содержится?

11:00:0811/9/2021,Лора Уильямсон
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Команда надеялась показать, что долгосрочные высокие дозы омега-3 жирных кислот могут предотвратить снижение когнитивных функций у людей с ИБС, но были удивлены, обнаружив, что добавки делают гораздо больше.

Наибольшее улучшение функции мозга наблюдалось, когда в кровотоке присутствовали более высокие уровни обоих типов жирных кислот омега-3. Фото: Pixabay

Две жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, могут помочь улучшить функцию мозга у пожилых людей, страдающих сердечным заболеванием, которое, как известно, подвергает людей риску снижения когнитивных функций.

Новое исследование показало, что DHA и EPA, вводимые в виде комбинированных добавок по рецепту, улучшают когнитивные функции у пожилых людей с ишемической болезнью сердца или ИБС. Это распространенный тип сердечного заболевания, который возникает, когда бляшки накапливаются в артериях и препятствуют нормальному кровотоку. Исследования показали, что у людей с ИБС риск ухудшения когнитивных функций повышается на 45%, пишет Medical Xpress.

Наибольшее улучшение функции мозга наблюдалось, когда в кровотоке присутствовали более высокие уровни обоих типов жирных кислот омега-3. Авторы пришли к выводу, что при индивидуальном анализе уровни DHA были лучшим предиктором когнитивного улучшения, чем EPA, предполагая, что присутствие одного типа жирных кислот омега-3 было более важным, чем другого.

«Исследование показало, что EPA добавляет дополнительные преимущества, когда уровень DHA уже высок», - сказала исследователь доктор Франсин Велти, доцент медицины Гарвардской медицинской школы в Бостоне. «Но уровни EPA сами по себе не обладают прогностической способностью к когнитивному улучшению».

Результаты, представляющие собой дальнейший анализ данных, опубликованных в марте в Американском журнале клинического питания , будут представлены в следующий понедельник на виртуальных научных сессиях Американской кардиологической ассоциации коллегой Велти и ведущим исследователем доктором Абдулазизом Маликом, научным сотрудником кардиолога из Медицинского центра Тафтса. в Бостоне. Результаты считаются предварительными, пока они не будут опубликованы в рецензируемом журнале.

В исследование был включен 291 взрослый человек со стабильной ИБС. В среднем им было 63 года, из них 83% составляли мужчины. Ни у кого не было проблем с познанием в начале исследования.

Половине дали 3,36 грамма EPA и DHA вместе, а половине нет. Все участники прошли тесты на когнитивные функции в начале, через год после начала лечения и через 30 месяцев. Тесты измеряли беглость речи, язык и память; зрительная моторная координация; и скорость обработки. В анализах крови в конце исследования измерялись уровни DHA и EPA.

Команда надеялась показать, что долгосрочные высокие дозы омега-3 жирных кислот могут предотвратить снижение когнитивных функций у людей с ИБС, но были удивлены, обнаружив, что добавки делают гораздо больше, сказал Велти.

«Они действительно показали улучшение когнитивных функций», - сказала она. Таковы были результаты, опубликованные в марте.

В новом анализе команда изучила изменения уровней EPA и DHA в крови участников, которые принимали добавки, чтобы увидеть, предсказывают ли более высокие уровни каждой из жирных кислот когнитивные улучшения. В то время как более высокий уровень DHA соответствовал лучшим показателям в когнитивных тестах, более высокие уровни EPA, похоже, не имели никакого значения - за исключением людей, у которых изначально был высокий уровень DHA, сказал Велти.

«Тот, кто хочет использовать добавки с рыбьим жиром для улучшения когнитивных функций, должен получить рецепт на добавку, которая сочетает в себе эти два компонента», - сказал Велти. Она предостерегла от покупки добавок, отпускаемых без рецепта, которые не регулируются Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Такой же уровень омега-3 жирных кислот, использованный в исследовании, нельзя было получить только с помощью диеты, сказала Пенни Крис-Этертон, профессор диетологии Университета Эван Пью в Государственном колледже здоровья и развития человека Пенсильвании в Юниверсити-парке.

«Трудно получить 3,36 грамма в день, просто поедая рыбу», - сказал Крис-Этертон, не участвовавший в новом исследовании.

«Вам нужно будет есть много жирной рыбы каждый день. Одна порция жирной рыбы, которая, например, составляет 3,5 унции лосося, содержит от 2,2 до 2,3 грамма жирных кислот омега-3. Чтобы получить 3,36 грамма на день означает, что вам нужно есть около 1 1/2 порции жирной рыбы каждый день. Если вы рекомендуете два рыбных обеда в неделю, включая жирную рыбу и нежирные морепродукты, такие как креветки, вы получите всего около 0,25 грамма в день, и большинство американцев даже не едят так много".

Больше всего омега-3 жирных кислот содержится в жирной рыбе, такой как лосось, сардины, скумбрия, сельдь, озерная форель и тунец альбакор. AHA рекомендует есть две порции рыбы в неделю, чтобы снизить риск сердечных заболеваний и инсульта. В 2019 году он выпустил научную рекомендацию, в которой говорилось, что рецептурные добавки с рыбьим жиром являются безопасным и эффективным способом снижения уровня триглицеридов. В том же информационном сообщении потребители не принимали нерегулируемые добавки.

В отдельном научном бюллетене AHA, выпущенном в 2017 году, говорится, что добавки с рыбьим жиром омега-3 могут немного снизить риск смерти после сердечной недостаточности или недавнего сердечного приступа, но они не предотвращают сердечные заболевания. Крис-Этертон является соавтором обоих рекомендаций.

«Что меня воодушевляет, так это то, что мы находим вмешательства, которые улучшают когнитивные функции с возрастом», - сказала она.

Крис-Этертон хотел бы увидеть подобное исследование у пожилых людей без сердечных заболеваний, чтобы увидеть, принесут ли добавки аналогичную или большую пользу другим людям с возрастом. «Оставайтесь с нами», - сказала она. «Это очень интересные открытия».

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