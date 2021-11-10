Сильная молитва святой Анастасии Римляныни: кого защищает великомученица

Анастасия родилась в одной из самых богатых семей Рима в третьем веке. Она воспитывалась в комфортных дворянских условиях, не знавшая ни бедности, ни лишений, она была образованна, красива и стройна. Многие женщины завидовали ей, а мужчины хотели взять замуж. Однако она решила прийти ко Христу, полностью осознавая, что ее приверженность будет стоить ей больше, чем материальное богатство, которое она получила.
В 19 лет она стала жить в отшельничестве недалеко от Рима. Она стала жить аскетической жизнью, направив все свои старания на служение Господу. Она прославилась своей праведной жизнью, и ее примеру последовали другие.
Против Анастасии были выдвинуты обвинения в государственной измене, и она предстала перед судом. Судья восхитился ее красотой, но был раздосадован ее отказом принять языческих богов. Она оставалась непоколебимой в своей преданности Христу, все это время зная, что раздражение губернатора скоро превратится в мстительный гнев, что и произошло на самом деле. Однако из-за ее необычайной красоты он заставил ее раздеться перед всеми.
Когда она так простояла некоторое время, ее отправили на казнь к палачам. Где святая подверглась пыткам, после чего была обезглавлена. После чего ее похоронили настоятельницы монастыря и другие христиане.
К ней возносят молитвы об укреплении веры, здоровья, сил. К святой Анастасии приходят девушки, прося о разных вещах.