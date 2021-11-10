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С Днем полиции: Нежные короткие смс-поздравления 10 ноября

12:15:3711/10/2021
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Ежегодно 10 ноября в России отмечается День полиции России.

С Днем полиции: Нежные короткие смс-поздравления 10 ноября

С днем полиции! Успехов,
Добрых, искренних побед.
Жить достойно, без огрехов,
Не знать грусти, зла и бед.

Пусть удача рядом мчится,
В семье — мир, любовь живет,
Только лучшее случится,
Да зарплата возрастет.

С Днем полиции: Нежные короткие смс-поздравления 10 ноября

С Днем полиции, ура!
Пусть отвага в сердце бьётся,
Морем счастья и добра
Каждый день пусть обернётся.

Расцветает свет в груди
Вера в чудо и в победу,
Ждет лишь радость впереди
И везенье ходит следом!

С Днем полиции: Нежные короткие смс-поздравления 10 ноября

С Днем полиции сердечно
Поздравляю я тебя!
Труд твой важен бесконечно,
Пусть хранит тебя судьба.

Будут пусть успехи рядом, Дома мир царит, покой. Ангел пусть незримым взглядом Сберегает твой покой.

Стихи: Поздравок
Источник: bonnycards.ru

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