С Днем полиции: Нежные короткие смс-поздравления 10 ноября

С днем полиции! Успехов,
Добрых, искренних побед.
Жить достойно, без огрехов,
Не знать грусти, зла и бед.
Пусть удача рядом мчится,
В семье — мир, любовь живет,
Только лучшее случится,
Да зарплата возрастет.
С Днем полиции, ура!
Пусть отвага в сердце бьётся,
Морем счастья и добра
Каждый день пусть обернётся.
Расцветает свет в груди
Вера в чудо и в победу,
Ждет лишь радость впереди
И везенье ходит следом!
С Днем полиции сердечно
Поздравляю я тебя!
Труд твой важен бесконечно,
Пусть хранит тебя судьба.
Будут пусть успехи рядом, Дома мир царит, покой. Ангел пусть незримым взглядом Сберегает твой покой.
Стихи: Поздравок
Источник: bonnycards.ru