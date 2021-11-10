Чарующие открытки в Международный день бухгалтера 10 ноября и душевные слова для отправки по смс и вотсап

Бухгалтеры важны.
Бухгалтеры нужны.
А как без них прожить?
На что мы будем жить?
Зарплату начисляют нам,
Высчитывают всё по дням.
И вам, трудяги, мы желаем
Безбедно жить. Вас уважаем.
Пусть счастье, радость на весь год
Вам этот праздник принесёт.
Мы с днем бухгалтера поздравить вас хотим,
Пусть в жизни все всегда сбывается,
Чтоб дебит с кредитом вам правильно свести,
Пусть все в работе получается.
Здоровье крепкое желаем вам иметь,
В семье всегда благополучия,
Стремиться к светлому и лучшему уметь,
И подходящего ждать случая.
Да здравствуют бухгалтеры всех стран!
И первым делом — сотни милых дам,
Что день и ночь считают, день и ночь,
Чтобы успеть, начислить, превозмочь...
Пусть будет их работа только впрок,
Пусть верно исчисляется налог,
А премии, а также отпускные,
Останутся еще и запасные!
Стихи: Поздравок
Источник: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок
Источник: bonnycards.ru