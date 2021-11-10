Для чего читают молитву «Богородице Дево, радуйся» 150 раз? И в какое время суток читать. Текст молитвы

В православной вере принято считать, что Божья Матерь является главным источником посредничества между людьми и Христом. В своих молитвах она просит о заступничестве, и их можно добавить к ежедневному молитвенному правилу. Самое главное “Богородичное правило”, которое принято читать целых 150 раз, с перерывами для прославления Господа. Смысл этого молитвенного правила, чтобы каждое слово могло пройти через сердце и душу. Этому помогает за 150 раз помолиться,чтобы не отвлекаться по сторонам и на другие мысли. Богородичное правило написал Преподобный Серафим Саровский, который показал свою молитву всему православному миру.
Поэтому мы все обращаемся к Ее милости, особенно в дни праздников Пресвятой Богородицы. Каждый верующий христианин устанавливает связь с Ней и чувствует, что Матерь Божья защищает нас. Когда люди молятся ей, то она дарит им радость в минуты отчаяния. Это непрерывное измерение посредничества также раскрывается в словах. Ее пример служит для каждого, показывая безграничную веру, Ее добровольное послушание Божественной Воле, небесный характер и терпение вдохновляют, направляют, всех нас к Господу. Таким образом, мы преклоняем колени перед Ее иконой и постоянно взываем к Ее имени, потому что само это действие является самым легким, но и самым эффективным.