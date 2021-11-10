Минпросвещения разработало проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка

В России Минпросвещения создаст новые орфографические и пунктуационные правила в русском языке. Такое сообщение появилось на Федеральном портале проектов нормативных актов. Сообщается, что нововведения вводятся из-за появления новых слов, типов слов и конструкций, которые не подчиняются существующим правилам русского языка.
– В формулировках правил выявлен ряд неточностей. А в русском языке стали использоваться такие слова, как дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг, – говорится в сообщении ведомства.
Исходя из проектной документации, в языке будут отмечены и языковые единицы, которые будут граничить между словом и частью слова: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа и многие другие повторяющиеся слова с одинаковым началом. Правила, которые были написаны в 1956 году, не ориентируют нас о том, как их писать со следующей часть слова, слитно или через дефис.