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Для самых крутых ученых великолепных яркие открытки и добрые слова 10 ноября во Всемирный день науки

2:15:2911/10/2021
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10 ноября мир отмечает Всемирный день науки – важную дату в календаре каждой страны, призванную напоминать обществу о роли и пользе науки в жизни каждого.

Всемирный день науки

Сегодня отметим чудесный
Всемирный день науки,
Поздравим от всего сердца
Гениев и мастеров на все руки!

Пусть больше будет открытий,
Не будет лени и скуки.
С праздником, гении мысли,
С всемирным днем науки!

***

С днем всемирным вас науки
Нынче поздравляю.
И научного подхода
В жизни вам желаю.

Чтобы только помогала
Вам наука в жизни.
Приходили чаще в мозг
Суперские мысли.

Пусть растет потенциал,
Вместе с ним зарплата.
Всем желаю процветать,
Парни и девчата.

***

С Всемирным днем науки поздравляю, Она уж точно двигает прогрессом, Тебе успеха и добра я пожелаю, Еще, тебе поменьше боли, стресса.

Наука нам дала так много знаний,
Еще больше подарила преимуществ,
Желаю не терять себя в сомнениях,
Желаю быть тебе великим и могучим!

***

Что такое наука
Нам нужно понять.
Всё, что собрано в звуке,
Это нужно принять.

Без неё никуда мы,
Без науки родной.
Тот, кто знает науку,
Он наверно герой.

Обо всё, что на свете
Нам она говорит.
День её на планете!
Праздник славить велит.

Всем, кто рядом с наукой,
Я хочу пожелать
Не встречаться со скукой,
Всех учиться призвать.

Всемирный день науки

Стихи: Поздравок
Картинки: Pixabay Стихи: Поздравок
Картинки: Pixabay

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