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Самые крутые открытки 10 ноября во Всемирный день молодежи и дерзкие слова с пожеланием прекрасного будущего

1:45:0911/10/2021
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«Всемирный день молодёжи» — неофициальный интернациональный международный праздник молодых людей под эгидой Всемирной федерации демократической молодёжи. Отмечается 10 ноября.

Всемирный день молодежи

С Днем молодежи поздравляем
Всех тех, кто молод телом и душой.
Кто полон силы, бодрости, веселья,
Тому мы шлем привет большой!

Пусть мимо пролетят года,
Желаем молодыми быть всегда,
И к жизни интереса не терять,
Быть смелыми, и никогда не унывать!

Всемирный день молодежи

С днем молодежи поздравляем
Мы девушек всех и парней,
Всем молодым — везде дорога,
Пускай они идут по ней,
Вершины пусть все покоряют,
В гармонии живут с собой,
И чтобы в жизни не случилось,
Идут с поднятой головой!

Всемирный день молодежи

Когда-то молод каждый был.
Казалось, жизнь прекрасна,
Душевных много было сил,
Глаза светились счастьем.

Способна молодость к любви,
И к подвигам и к дружбе,
Спешит, куда ни позови,
На помощь, если нужно.

Она не знает одного: Как трудно потерять Друзей и близких, без кого Не сможешь ты дышать.

И в этот праздник молодой
Пусть каждый станет юн,
Мотив услышит мир большой,
Душевных наших струн.

Открытки: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок

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