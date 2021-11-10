Самые крутые открытки 10 ноября во Всемирный день молодежи и дерзкие слова с пожеланием прекрасного будущего

С Днем молодежи поздравляем
Всех тех, кто молод телом и душой.
Кто полон силы, бодрости, веселья,
Тому мы шлем привет большой!
Пусть мимо пролетят года,
Желаем молодыми быть всегда,
И к жизни интереса не терять,
Быть смелыми, и никогда не унывать!
С днем молодежи поздравляем
Мы девушек всех и парней,
Всем молодым — везде дорога,
Пускай они идут по ней,
Вершины пусть все покоряют,
В гармонии живут с собой,
И чтобы в жизни не случилось,
Идут с поднятой головой!
Когда-то молод каждый был.
Казалось, жизнь прекрасна,
Душевных много было сил,
Глаза светились счастьем.
Способна молодость к любви,
И к подвигам и к дружбе,
Спешит, куда ни позови,
На помощь, если нужно.
Она не знает одного: Как трудно потерять Друзей и близких, без кого Не сможешь ты дышать.
И в этот праздник молодой
Пусть каждый станет юн,
Мотив услышит мир большой,
Душевных наших струн.
Открытки: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок