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Какой сегодня церковный праздник 10 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:5911/9/2021
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В этот день запрещалось работать, шить, стирать белье.

Если во время мороза белка вылезает из гнезда и спускается с дерева – ждите оттепели. Фото: Pixabay.com

Православные праздники 10 ноября 2021 года

Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница
Мучеников Терентия и Неониллы, и чад их: Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила, Евникии
Преподобного Стефана Савваита, творца канонов
Святителя Арсения, архиепископа Сербского
Преподобного Иова, игумена Почаевского
Святителя Димитрия, митрополита Ростовского

Народные праздники и приметы

Параскевы Льняницы
В этот день чтут память великомученицы Праскевы. В народе ее считали покровительницей полей и домашнего скота. Люди молились за здоровье и плодовитость домашних животных, а также приносили в церковь вызревшие плоды. В этот день запрещалось работать, шить, стирать белье. Разрешалось мять и трепать лен. Хозяйки таким образом хвастались своим мастерством, а молодые девушки показывали будущим женихам и свекровям свои навыки.

По народным поверьям, если в этот день выпадал снег, а на деревьях вишни еще были листья, то он вскоре должен был растаять.

Приметы

Иней на деревьях – к морозу, туман – к оттепели.
Иней ночью – к бесснежью днём.
Около луны круг – к буре.
Пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.
Если во время мороза белка вылезает из гнезда и спускается с дерева – ждите оттепели.

Источник: my-calend.ru

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