Какой сегодня церковный праздник 10 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 10 ноября 2021 годаВеликомученицы Параскевы, нареченной Пятница
Мучеников Терентия и Неониллы, и чад их: Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила, Евникии
Преподобного Стефана Савваита, творца канонов
Святителя Арсения, архиепископа Сербского
Преподобного Иова, игумена Почаевского
Святителя Димитрия, митрополита Ростовского
Народные праздники и приметыПараскевы Льняницы
В этот день чтут память великомученицы Праскевы. В народе ее считали покровительницей полей и домашнего скота. Люди молились за здоровье и плодовитость домашних животных, а также приносили в церковь вызревшие плоды. В этот день запрещалось работать, шить, стирать белье. Разрешалось мять и трепать лен. Хозяйки таким образом хвастались своим мастерством, а молодые девушки показывали будущим женихам и свекровям свои навыки.
По народным поверьям, если в этот день выпадал снег, а на деревьях вишни еще были листья, то он вскоре должен был растаять.
ПриметыИней на деревьях – к морозу, туман – к оттепели.
Иней ночью – к бесснежью днём.
Около луны круг – к буре.
Пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.
Если во время мороза белка вылезает из гнезда и спускается с дерева – ждите оттепели.
Источник: my-calend.ru