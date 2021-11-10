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Как отдыхать в новогодние каникулы с 2021 по 2022 год: 31 декабря – рабочий день?

3:00:4911/10/2021
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Новогоднюю ночь ждут не только дети, ведь и у взрослых начинаются настоящие каникулы. Но с какого числа работники выходят на заслуженный отдых?

Если школьники выйдут на новогодний отдых уже 27 декабря, то работникам предстоит еще немного поработать. Фото: Pxfuel.com
Если школьники выйдут на новогодний отдых уже 27 декабря, то работникам предстоит еще немного поработать. Фото: Pxfuel.com

До Нового года осталось меньше двух месяцев — 52 дня. Уже сейчас многие школьники считают количество учебных дней до долгожданного новогоднего отдыха. Но, к счастью, и у взрослых будут самые настоящие каникулы. Но с какого числа?

Если школьники выходят на каникулы 27 декабря, то взрослые люди обычно начинают отдыхать во второй половине 31 декабря. Однако в этом году 31 декабря станет полноценным выходным для тех, кто работает по пятидневной системе, ведь грядущий последний день года выпадает на субботу. До какого числа отдыхает страна? Как и школьники, все россияне смогут расслабиться до 9 января. Стоит как следует отдохнуть за это время, так как следующий длительный отдых придет лишь в мае.

Когда россияне отдыхают в 2022 году?

Если не учитывать субботы и воскресенья, то отдых ждет жителей России в следующие дни: 23 февраля, 7 и 8 марта, 2, 3, 9 и 10 мая, а также 4 ноября.

Добавим, что воспользоваться этим временем лучше на полную катушку. Желательно провести время вне скопления людей, чтобы не способствовать развитию коронавирусной инфекции. Можете съездить к родственникам в деревню, выехать из города на природу, посетить парк, начать марафон просмотра сериалов, заняться спортом, попробовать что-то новое, на что никогда не было времени. Иными словами, воспользуйтесь полученным отдыхом по-новому для заряда эмоциями.

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отдыхработановый год 2022
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