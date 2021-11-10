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Благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос по лунному календарю с 15 по 30 ноября 2021 года

8:15:4411/9/2021
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Если в период с 15 по 30 ноября вы задумали кардинально изменить свою прическу и покрасить волосы, то лунный календарь поможет с выбором наиболее хорошего дня для этих процедур.

Положение Луны в знаках зодиака по-разному влияет на волосы. Фото: Pixabay.com
Положение Луны в знаках зодиака по-разному влияет на волосы. Фото: Pixabay.com

Так или иначе к каждому человеку приходит мысль сменить имидж. Кто-то меняет привычный макияж, покупает новую одежду и обувь или пробует новую длину ногтей и стиль. Кто-то же останавливается на стрижке, чаще всего кардинальной, и смене цвета волос. Однако опасения испортить все поспешным решением никуда не исчезают, и люди пытаются обезопасить себя, грамотно выбирая мастера. Однако мастер — не всегда решающее звено в этой цепочке. Правильно выбранный день стрижки тоже очень сильно влияет на конечный результат. Самым верным решением будет обратиться к лунному календарю, который, как давно известно, помогает выбрать благоприятный день для многих привычных дел, в том числе и для экспериментов с волосами.

Благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос по лунному календарю с 15 по 30 ноября 2021 года.

Благоприятные дни: 15, 17, 18, 25 ноября. В эти дни результат процедур с волосами будет самым лучшим и качественным, а также минимизируется риск допуска каких-либо ошибок.
Нейтральные дни: 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ноября. В эти дни можно проводить стрижку и покраску, однако нужно подходить к процессу без фанатизма. Желательно использовать натуральные цвета при покраске, а также выбирать не слишком экстравагантные стрижки, чтобы избежать внезапных проблем.
Худшие дни: Самым плохим днем для процедур с волосами является 21 ноября. В этот день лучше вообще не проводить никаких изменений в своей прическе, а посветить время уходу за длиной и кожей головы. Уход даст свои результаты в скором времени и будет плодотворен.

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