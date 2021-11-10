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Как магнитные бури и космические штормы влияют на домашних животных: симптомы у кошек и собак в дни геоударов. Как им помочь 14 и 15 ноября 2021 года

9:15:0011/9/2021
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Магнитные бури также сильно влияют на домашних животных, как и на людей, поэтому важно знать, как им помочь в этот сложный период.

Животные тоже могут быть очень чувствительны к геоударам. Фото: Pixabay.com
Животные тоже могут быть очень чувствительны к геоударам. Фото: Pixabay.com

С 14 ноября 2021 года нашу жизнь снова потревожат мощные геоудары и множество иных космических явлений, которые часто неблагоприятно влияют на общее самочувствие людей. В это время наблюдаются головные боли, общая слабость, раздражительность и даже агрессия, и люди прикладывают все силы, чтобы сгладить ситуацию. Однако мало тех, кто задумывается о состоянии домашних животных в этот период и о том, насколько они подвержены влиянию магнитных бурь, космических штормов и иных астрономических событий.

Самыми распространенными признаками того, что ваш питомец хорошо чувствует геоудары, являются следующие:

• у животного наблюдается изменение поведения, чаще всего вялость и долгий сон
• любимец отказывается от еды, даже от самых излюбленных вкусняшек. Он может их просто понюхать, прицениться и уйти
• беспокойно перемещается с место на место, где тихо лежит и никого не беспокоит. Чаще всего при тревоге животные выбирают темные узкие места, куда, по их мнению, не сможет добраться потенциальный враг или где их не достанет опасность
• наблюдается проявление агрессии. Кошки могут отказываться сидеть на руках, кусаться и царапаться, собаки рычать. Остальные любимцы также становятся агрессивнее

Что нужно сделать, чтобы помочь питомцу?

Специалисты рекомендуют в это время не тревожить животное, а дать ему спокойно отдохнуть. Желательно угостить любимца витаминами, создать для него максимально комфортные условия, чтобы тяжелое время протекало в уюте и спокойствии.

Ветеринары предупреждают, что во время магнитных бурь могут проявиться беспокоящие питомца заболевания, поэтому тщательно следите за ним, координируйте поведение и действия, чтобы вовремя отвести четвероногого к врачу.

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