«Все бегают и психуют»: В Бердске пациент ужаснулся «врачам-студентам» и очереди из 70 человек в красной зоне поликлиники №1 ЦГБ

Пациент поликлиники №1 Бердска рассказал «Курьер.Среда» об огромных очередях в красную зону и невозможности попасть на прием быстро.
Как отметил Иван Ф., он заболел 26 октября. У молодого человека сильно поднялась температура и появился кашель. Записаться к доктору ему удалось только на 29 октября. Когда Иван пришел в поликлинику, то очень сильно удивился. С утра в красной зоне было порядка 70 человек.
- Там очень много народу. Прием идет по 30-40 минут. Принимают больных молодые парни, то ли студенты, то ли что. По живой очереди люди стояли в четвертый кабинет. Там, насколько я знаю, прием осуществляет медсестра. Сотрудники все постоянно куда-то выбегают, психуют,- сообщил бердчанин 9 ноября.
Как сказал Иван, при всем при этом, попасть на первичный прием ему все-таки удалось. Мужчина сдал тест, его послушали и выписали лекарства. На повторный прием пациент записался на 15:36 8 ноября. Попасть к врачу Иван смог только в 18:30.
- Тест пришел отрицательный. Больничный мне продлили до 15 ноября. На еще один прием записаться сложно. Когда я позвонил в поликлинику, то мне сообщили, что записи нет и идти в красную зону нужно снова по живой очереди. Там сидят и те, кто болеет, и те, кто нет. Нет никакой дистанции, все чихают, да кашляют. Народу много. Естественно, я на прием не попаду,- высказал свое мнение Иван Ф.
Как стало известно «Курьер.Среда», пациентов в красной зоне поликлиники №1 Бердска, действительно, предостаточно. В пресс-службе БЦГБ опровергли предположения пациентов о работе студентов в медицинском учреждении:
- Приём в медицинском учреждении ведут штатные сотрудники, имеющие соответствующее их деятельности образование,- заявили в пресс-службе.
Напомним, что ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в поликлинике №2 Бердска вход ко всем специалистам осуществляется только через красную зону. Как выяснилось, данная мера вынужденная и временная. Работы будут продолжаться до тех пор, пока в больнице не закончатся ремонтные работы.