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Бывший мэр Якутска и депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева продемонстрировала еду в буфете Госдумы

2:40:4611/10/2021
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Пользователи разделились на два лагеря в комментариях.

Еда, которую кушаю депутаты Госдумы. Фото: Pixabay.com

Экс-глава Якутска, которая сейчас является депутатом партии «Новые люди» Сардана Авксентьева сняла на видео еду, которая продается в столовой Госдумы России. Видеозапись была опубликована на странице в Instagram парламентария. На кадра отварные сосиски, стоимость которых 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей. Далее были показаны сырники из творога за 88 рублей, отварной рис, стоимостью 33 рубля. Также на витрине расположились гарниры, салаты и несколько видов десертов из тортов.

Такая публикация вызвала массу споров среди пользователе в комментариях. Подписчики депутата разделились на два лагеря, кто-то посчитал, что стоимость блюд слишком низкая, сравнивая данные суммы с зарплатами депутатов, а кто-то наоборот, посчитал, что в буфете цены завышены.

Также сообщается, что в марте депутат Госдумы Юлия Романичева сообщила о том, распродает свои вещи элитных брендов. Она распродавала вещи таких брендов, как Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Valentino и Burberry. Для этого парламентарий создала специальную страницу в сети, чтобы опубликовать фотографии элементов гардероба.

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