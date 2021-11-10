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Какие регионы России продлили непрерывные рабочие дни и школьные каникулы в ноябре 2021: прогнозы на снижение заболеваемости коронавирусом

2:26:5811/10/2021,Ирина Новая
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Регионам предоставили возможность начать вынужденные каникулы чуть раньше, если ситуация с коронавирусом в них рискованная.

Причиной четвёртой волны стал штамм коронавируса «Дельта». Фото: Pexels
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Выходные, связанные с Днём народного единства, в 2021 году разрослись из-за пандемии коронавируса. Изначально планировалось, что россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября. Однако президент страны Владимир Путин одобрил всю неделю с 1 по 7 числа в качестве нерабочей. Это должно было снизить распространение заболевания за счёт уменьшения социальных контактов.

Регионам предоставили возможность начать вынужденные каникулы чуть раньше, если ситуация с коронавирусом в них рискованная. Предложением сразу же воспользовались Пермский край, Нижегородская, Новгородская, Воронежская, Курская и Самарская области. Там нерабочие дни начались уже с понедельника 25 октября. Посмотрим, какие из регионов пошли на продление выходных и после 8 ноября.

Каникулы выросли

Дополнительная нерабочая неделя до 15 ноября ждёт жителей Томской области. Посетить точки общепита, учреждения культуры, торговые и спортивные центры томичи могут только имея QR-код, подтверждающий пройдённую вакцинацию или выздоровление.

В Челябинской области продление охватило период до пятницы 12 ноября. Школьные каникулы закончились, однако обучение будет проходить в дистанционном режиме. Посещение общественных заведений по QR-кодам сохранится как минимум до января 2022 года.

Ещё одну нерабочую неделю получила Новгородская область. На этот период там ввели дополнительные ограничения – работу приостановили кинотеатры, общепит и солярии. Школьные каникулы тоже продлены.

До 12 ноября сохранятся выходные и в Курской области. Сфера общепита работает только в виде доставки или на вынос. К посещению школы вернулись обучающиеся 9-11 классов. Все кто младше получают знания в дистанционном формате.

Три дополнительных дня до 10 ноября включительно сделала нерабочими Смоленская область.

Что дальше?

Причиной четвёртой волны стал штамм коронавируса «Дельта». Его распространение по России началось ещё летом, в третью волну. Вирусолог Александр Чепурнов предположил, что если бы не «Дельта», то заболевание уже пошло бы на спад.

Судить о новой волне по сценарию предыдущих вспышек не считает верным кандидат биологических наук Сергей Седых. Он не рекомендует ждать окончания четвёртой волны раньше января 2022 года.

На небольшой спад заболеваемости к новогодним праздникам надеется молекулярный биолог Сергей Нетёсов. Он разделяет позицию, что строить прогнозы о поведении штамма «Дельта» – задача неблагодарная.

Эксперты по-прежнему делают большие ставки на коллективный иммунитет, полученный в результате вакцинации большей части населения. Пока показатель в 80% не будет достигнут, появление новых штаммов неизбежно.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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