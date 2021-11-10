Какая вакцина против коронавируса для детей существует в России: кому показана, какие побочные эффекты вызывает

Распространение коронавирусного штамма «Дельта» во время четвёртой волны в России серьёзно повысило детскую заболеваемость. И если год назад большинство детей переносило коронавирус бессимптомно, то теперь почти в каждом стационаре можно найти совсем юных пациентов. Появились даже факты летальных исходов.
Ситуация заставила задуматься о защите младшей прослойки населения России. Массовая вакцинация проводится пока только взрослым. Однако с лета 2021 года в НИЦЭМ имени Гамалеи, где создали две вакцины от коронавируса, закипела работа над новым препаратом, позволяющим прививать детей.
«Спутник М»Появление детской вакцины в России было предрешено, когда начались испытания «Спутника V» на подростках. Препарат под наблюдением московских медиков стали вводить добровольцам в возрасте от 12 до 17 лет. Дозировку вакцины уменьшили в несколько раз.
Закрепить новый состав препарата, даже если меняется только доля активного компонента – почти то же, что и создать новый. Это требует отдельной процедуры регистрации. Поэтому с сентября 2021 года детская вакцина рассматривается российским Минздравом.
С большой вероятностью, названием вакцины станет «Спутник М», где «М» отсылает к младшему поколению прививаемых. Активным веществом остаётся аденовирусный вектор, несущий имитированный S-белок коронавируса.
По словам главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга, доля активного компонента будет уменьшена в 5 раз для подростков и в 10 – для совсем юных пациентов.
В начале ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что проверка и одобрение детской вакцины близятся к завершению.
ПоказанияПока «Спутник М» не зарегистрирован, его официальной инструкции нет. Поэтому судить о показаниях можно только приблизительно. Летние испытания намекают, что вакцину будут вводить детям от 12 до 17 лет.
Упоминание Александра Гинцбурга о десятикратном сокращении дозировки наводит на мысль, что позже прививать будут и пациентов младше 11 лет.
Введение препарата будет проводиться только с согласия родителей или опекунов.
Кстати, в США возрастную категорию 5-11 лет начнут прививать в самое ближайшее время препаратом от «Pfizer». Коста-Рика же готова начать массовую вакцинацию детей с марта 2022 года.