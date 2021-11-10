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Какая вакцина против коронавируса для детей существует в России: кому показана, какие побочные эффекты вызывает

2:34:1711/10/2021,Ирина Новая
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Появление детской вакцины в России было предрешено, когда начались испытания «Спутника V» на подростках. Пока инструкции «Спутника М» нет, сложно судить, как может измениться самочувствие ребёнка после прививки.

С большой вероятностью, названием вакцины станет «Спутник М». Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Распространение коронавирусного штамма «Дельта» во время четвёртой волны в России серьёзно повысило детскую заболеваемость. И если год назад большинство детей переносило коронавирус бессимптомно, то теперь почти в каждом стационаре можно найти совсем юных пациентов. Появились даже факты летальных исходов.

Ситуация заставила задуматься о защите младшей прослойки населения России. Массовая вакцинация проводится пока только взрослым. Однако с лета 2021 года в НИЦЭМ имени Гамалеи, где создали две вакцины от коронавируса, закипела работа над новым препаратом, позволяющим прививать детей.

 «Спутник М»

Появление детской вакцины в России было предрешено, когда начались испытания «Спутника V» на подростках. Препарат под наблюдением московских медиков стали вводить добровольцам в возрасте от 12 до 17 лет. Дозировку вакцины уменьшили в несколько раз.

Закрепить новый состав препарата, даже если меняется только доля активного компонента – почти то же, что и создать новый. Это требует отдельной процедуры регистрации. Поэтому с сентября 2021 года детская вакцина рассматривается российским Минздравом.

С большой вероятностью, названием вакцины станет «Спутник М», где «М» отсылает к младшему поколению прививаемых. Активным веществом остаётся аденовирусный вектор, несущий имитированный S-белок коронавируса.

По словам главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга, доля активного компонента будет уменьшена в 5 раз для подростков и в 10 – для совсем юных пациентов.

В начале ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что проверка и одобрение детской вакцины близятся к завершению.

Показания

Пока «Спутник М» не зарегистрирован, его официальной инструкции нет. Поэтому судить о показаниях можно только приблизительно. Летние испытания намекают, что вакцину будут вводить детям от 12 до 17 лет.

Упоминание Александра Гинцбурга о десятикратном сокращении дозировки наводит на мысль, что позже прививать будут и пациентов младше 11 лет.

Введение препарата будет проводиться только с согласия родителей или опекунов.

Кстати, в США возрастную категорию 5-11 лет начнут прививать в самое ближайшее время препаратом от «Pfizer». Коста-Рика же готова начать массовую вакцинацию детей с марта 2022 года.

Побочные явления

Пока инструкции «Спутника М» нет, сложно судить, как может измениться самочувствие ребёнка после прививки. Уменьшенная дозировка говорит о более низкой вероятности побочных эффектов. Первые результаты введения вакцины подросткам показали только повышение температуры не выше 37,3 градуса.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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