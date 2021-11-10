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Лимфодренажный массаж: какой выбрать ручной или аппаратный, показания к применению и строгие противопоказания

2:40:1611/10/2021,Ирина Новая
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Механический лимфодренаж многим знаком под названием LPG. Массажный аппарат воздействует на кожу с помощью роликов и вакуума.

Малоподвижный образ жизни и возрастные изменения заставляют лимфу застаиваться в тканях, образовывая отёки. Фото: Pexels

Лимфоток – сеть мелких сосудов, по которым из внутренней среды организма выводятся отработанные и вредные вещества, образовавшиеся в результате обменных процессов. В отличие от крови, прозрачная лимфа движется совсем медленно, не используя сердце в качестве «мотора». Движение лимфотока происходит только за счёт сокращения мышц.

Малоподвижный образ жизни и возрастные изменения заставляют лимфу застаиваться в тканях, образовывая отёки. Нередко они становятся причиной оплывшего лица или дряблости в районе бёдер и живота.

Лимфодренажный массаж – эффективный метод «подтолкнуть» лимфу к движению. Специалисты делают это как руками, так и специальными приспособлениями. И результат того стоит – лицо и фигура становятся точёными, отёки уходят, улучшается самочувствие.

Кому нужен?

Лимфа – часть иммунной системы. Её застой делает организм уязвимым перед возбудителями заболеваний. Вовремя не выведенные токсины медленно отравляют организм, лишая человека энергии.

Безопасность и разнообразие лимфодренажного массажа делает его актуальным в любом возрасте. Отдельные виды разрешены даже маленьким детям, но только после консультации с врачом.

Показаниями к лимфодренажному массажу считается лишний вес, отёки, целлюлит, потеря упругости кожи, появление растяжек, ослабление иммунитета, реабилитация после тяжёлых болезней и операций. Даже хроническая усталость может стать поводом задуматься – не застоялась ли лимфа.

Кому не делают?

Несмотря на безобидность лимфодренажного массажа, у него есть противопоказания. В процедуре отказывают людям с онкологией, обострившимися кожными заболеваниями, патологиями вен и артерий, вроде варикоза и ишемии. Острый тромбофлебит, эпилепсия, заболевания сердца и почек тоже являются противопоказаниями. Лимфодренажный массаж не проводят беременным женщинам.

Уточнить, исключает ли состояние пациента возможность лимфодренажа, можно на этапе записи к массажисту.

Ручная техника

Лечебной процедурой ручной лимфодренаж считается с 30-х годов прошлого столетия, хотя на Востоке его корни уходят в древность.

Мануальные приёмы позволяют проработать любые участки тела – от пальцев при их отекании, до лица, чтобы вернуть ему молодость.

Руки специалиста двигаются вдоль линий лимфотока, прорабатывают лимфоузлы. Усилие легко регулируется, чтобы пациенту было комфортно. Мануальный вариант очень бережен по сравнению с аппаратным, прекрасно подойдёт людям в период реабилитации, пожилым и детям.

Аппаратное воздействие

Механический лимфодренаж многим знаком под названием LPG. Массажный аппарат воздействует на кожу с помощью роликов и вакуума. Это позволяет не только разогнать лимфу, но и усилить кровоток, расслабить мышцы. Процедура направлена на быстрый и глубокий результат, хороша для людей без серьёзных проблем со здоровьем.

Сделать выбор в пользу аппарата можно после консультации со специалистом. Во внимание принимают и ощущения пациента от механического воздействия – кому-то они могут показаться слишком интенсивными.

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