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В Instagram появится платная функция для просмотра эксклюзивного контента

3:36:3611/10/2021
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Доступ к материалам будет стоить 99 рублей для российских пользователей.

В Instagram появятся платные услуги. Фото: Pixabay.com

Социальная сесть Instagram введет платную подписку, которая позволит блогерам зарабатывать деньги на эксклюзивном контенте. Такая информация появилась в новом описании приложения в сетевом магазине AppStore. Также известно, что стоимость подписки для пользователей из России будет 99 рублей. Данные появились на странице приложения в магазине AppStore в разделе «Встроенные покупки». В самом приложении функция пока недоступна.

В США стоимость такого контента будет составлять от 0,99 до 4,99 долларов. Чем будут отличаться подписки, цены которых будут разниться, пока не сообщается.

Ранее руководство сети выпустило обновление для тех, кто пользуется социальной сетью через браузер. Для таких юзеров стала доступная функция публикации видеоматериалов, длительностью до минуты. Ранее материалы публиковались только через приложение. Браузер позволял лишь просматривать контент.

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