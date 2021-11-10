В рубрику "Сообщи свои новости" написала Светлана:
Сегодня 09.11.2021 посетила поликлинику №2 и была в шоке от всего происходящего. Во первых вход туда проходит через красную зону. Вернее, ты автоматически туда попадаешь, так как ни запрещающих вывесок, ни ограничительных разметок не существует. И прежде чем человек поймет, как ему попасть в регистратуру, он пройдет для начала всю красную зону (ужас) и это так называемые методы о защите граждан от инфекции!!!
Далее я посетила поликлинику для того, чтобы взять медотвод от вакцинации, так как переболела дома, не обращаясь в поликлинику. После сделала анализ на антитела, он оказался с высокими показателями на наличие антител!!! Но в нашей поликлинике, как утверждает руководство, наличие антител (высокий показатель) не является противопоказанием к вакцинации. У них оказывается приказ всех вакцинировать, ни смотря ни на что и не важно, подходит это тому или другому. У них ПРИКАЗ!!!!Мою просьбу ознакомить меня с данным приказом проигнорировали.