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Сегодня 09.11.2021 посетила поликлинику №2 и была в шоке от всего происходящего

3:28:3511/10/2021
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Ты автоматически туда попадаешь, так как ни запрещающих вывесок, ни ограничительных разметок не существует. И прежде чем человек поймет, как ему попасть в регистратуру, он пройдет для начала всю красную зону (ужас) и это так называемые методы о защите граждан от инфекции!!!

врач, пациент
Горожанка в шоке от посещения поликлиники. Фото: Pixabay.com

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Светлана:

Сегодня 09.11.2021 посетила поликлинику №2 и была в шоке от всего происходящего. Во первых вход туда проходит через красную зону. Вернее, ты автоматически туда попадаешь, так как ни запрещающих вывесок, ни ограничительных разметок не существует. И прежде чем человек поймет, как ему попасть в регистратуру, он пройдет для начала всю красную зону (ужас) и это так называемые методы о защите граждан от инфекции!!!

Далее я посетила поликлинику для того, чтобы взять медотвод от вакцинации, так как переболела дома, не обращаясь в поликлинику. После сделала анализ на антитела, он оказался с высокими показателями на наличие антител!!! Но в нашей поликлинике, как утверждает руководство, наличие антител (высокий показатель) не является противопоказанием к вакцинации. У них оказывается приказ всех вакцинировать, ни смотря ни на что и не важно, подходит это тому или другому. У них ПРИКАЗ!!!!Мою просьбу ознакомить меня с данным приказом проигнорировали.

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поликлиникакрасная зонаВакцинация.
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